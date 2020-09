La partita tra Arzachena e Latte Dolce.

ARZACHENA ACADEMY – LATTE DOLCE 2-2

Pareggio con due reti per parte tra Arzachena Academy e Latte Dolce. I ragazzi di mister Cerbone passano in vantaggio con un gran gol di Molino. Il Latte dolce pareggia al 31′ con Roberti e riesce a ribaltare il risultato parziale in apertura di ripresa con Scotto. Infine, arriva il pareggio dell’Arzachena Academy con Congiu.

Arzachena: 1 Ruzittu, 3 Paolini (6′ s.t. Bellotti), 4 Bonacquisti, 8 Olivera, 9 Padovani Celin, 10 Molino (25′ s.t. Kassama), 11 Loi (6′ s.t. Congiu), 17 Rossi (32′ s.t. Ciccarelli), 19 Bachini, 21 Manca, 23 Marinari. A disp: 12 Murtas, 22 Al-Tumi, 2 Urbanski, 7 Congiu, 13 Lenzi, 16 Lolli, 18 Kassama, 20 Bellotti, 25 Ciccarelli. All. Cerbone

Latte Dolce: 1 Urbietis, 2 Pireddu, 3 Patacchiola, 4 Arzu (18′ p.t. Tuccio), 5 Bianchi, 6 Antonelli, 7 Marcangeli (16′ s.t. Kone), 8 Pisanu, 9 Scotto, 10 Nurra, 11 Roberti (38′ s.t. Scognamillo). A disp: 12 Garau, 13 Ubertazzi, 14 Tuccio, 15 Gianni, 16 Gadau, 17 Piredda, 18 Kone, 19 Scognamillo, 20 Grassi. All. Udassi

Marcatori: 19′ p.t. Molino (A), 31′ p.t. Roberti (L), 2′ s.t. Scotto (L), 14′ s.t. Congiu (A)

Ammoniti: Paolini (A), Patacchiola (L), Pisanu (L), Manca (A)

