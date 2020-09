Perdono Porto Rotondo e Ilvamaddalena, vince il Budoni.

NUORESE-PORTO ROTONDO 3-2

Sconfitta di misura immeritata per un Porto Rotondo che può solo migliorare, visti i tanti giovani all’esordio e le assenze importanti. Le reti dei galluresi di Simone Piemonte al 14′ e di Giovanni Bulla al 24′ Tripletta di Meloni per gli ospiti.

ILVAMADDALENA-OSSESE 1-2

Partita equilibrata in cui i maddalenini non hanno certo demeritato. L’incontro sembrava destinato al pareggio – gol al 10′ di Madeddu per l’Ossese, gol di Pisano al 56′ per l’Ilvamaddalena -, ma nel recupero l’arbitro ha visto un presunto fallo di Scigliano su un attaccante avversario. Dal dischetto Gueli regala la vittoria agli ospiti,

GHILARZA-BUDONI 0-3

Ottimo ri-esordio del Budoni nel campionato di Eccellenza, dopo la retrocessione dalla Serie D. Le reti sono state messe a segno da Federico Murgia nel primo tempo, e da Roberto Doddo ed Enrico Verachi nel secondo tempo. Tre ragazzi del settore giovanile del Budoni hanno esordito nel campionato di Eccellenza proprio contro il Ghilarza. Si tratta del centrocampista classe 2003 Martino Careddu, titolare per la terza volta consecutiva dopo le due partite disputate in Coppa Italia, del difensore classe 2003 Simone Fumu e dell’attaccante classe 2002 Vincenzo Magrini, subentrati a gara in corsa.

