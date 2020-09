Partita sfortunata per i bianchi.

Esordio stagionale sfortunato per l’Olbia Calcio al Nespoli nella prima gara del campionato di Serie C, pera per 1 a 0 contro il Pontedera. L’Olbia scende in campo con il modulo 3-4-1-2, tenendo bene il campo e riuscendo a pungere sulle corsie laterali con Arboleda e Doratiotto, rendendosi molto pericolosa sulle palle inattive.

E’ proprio di Arboleda il primo guizzo di giornata al 6′. L’italo-colombiano sfonda sulla destra e mette dentro una palla invitante che Sarri riesce a smanacciare. Al 9′ Altare incorna non trovando lo specchio, mentre al 26′ Emerson trova in area Pennington che, sul secondo palo, in tuffo di testa chiama Sarri al salvataggio in angolo. L’equilibrio viene rotto dal Pontedera, che si rende pericoloso al 37′ con un colpo di testa di Tommasini che trova Tornaghi attento.

Nella ripresa l’Olbia prova ad alzare il baricentro e i risultati si vedono subito. Al 57′ Cocco e Gagliano duettano bene con quest’ultimo che va al tiro dal limite trovando la smorzatura del difensore. Due minuti dopo è invece Pennington a mettere dentro una bella palla dalla sinistra che Cocco impatta di testa non trovando lo specchio, mentre al 61′ una violenta conclusione di La Rosa dalla distanza si spegne di poco a lato. Al 66′ l’occasione più limpida, con Altare sfonda sulla sinistra e serve Cocco, che lancia Marigosu, che non riesce a concludere a rete.

È il momento migliore dei bianchi, ma al 67‘ arriva la doccia gelata. Passa il Pontedera con Catanese. Cross dalla trequarti sinistra, traiettoria velenosa corretta dal vento, e il pallone entra in porta, nulla da fare per Tornaghi. Canzi inserisce Pitzalis e cambia assetto alla squadra, passando a un 4-2-4 con Marigosu e Doratiotto larghi. Al 76′ un’altra invenzione di Pennington sulla sinistra propizia una clamorosa occasione con Cocco che da pochi passi trova la respinta del difensore quasi sulla linea. Poi batti e ribatti sterile tra le due squadre fino a fischio finale.

TABELLINO

Olbia-Pontedera 0-1 | 1ª giornata

OLBIA: Tornaghi, Pisano (73’ Pitzalis), Emerson, Altare, Arboleda, Pennington (84’ Belloni), La Rosa, Doratiotto, Marigosu, Cocco, Gagliano. A disp.: Barone, Van der Want, Cadili, Dalla Bernardina. Marroni, Demarcus, Demurtas, Cossu. All.: Max Canzi.

PONTEDERA: Sarri; Milani, Benassai, Tommasini (69’ Faella), Caponi, Barba (69’ Stanzani), Catanese, Piana (21’ Vaccaro), Benedetti (46’ Magrassi), Perretta, Matteucci. A disp.: Angeletti, Bardini, Orsucci, Benericetti. All.: Ivan Maraia.

ARBITRO: Francesco Luciani (Roma 1). Assistenti: Francesco Rizzotto (Roma 2), Veronica Vettorel (Latina). Quarto uomo: Cosseddu di Nuoro.

MARCATORE: 67’ Catanese

AMMONITI: 18’ Catanese, 92’ Arboleda (P)



