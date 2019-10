Il 14 ottobre sono iniziati i mondiali di padel in Spagna. Come sappiamo, Olbia ha schierato nel roster della nazionale 3 giovani promesse. La nostra nazionale ha collezionato una serie di vittorie durante le prime uscite contro la Gran Bretagna, infatti, sia la squadra under quattordici, sia l’under sedici, e anche l’under diciotto si sono imposte con un risultato rotondo, tre a zero.

Purtroppo, è arrivata anche una clamorosa e dolorosa sconfitta nella finale contro l’Argentina persa per tre a zero. Il maestro Giovanni Derosas su questa sconfitta ammette: “L’Argentina è la squadra favorita e ci è capitata proprio sul girone”.

La compagine sta andando avanti invece con il mondiale di coppia. Infatti, per quanto riguarda i nostri portacolori olbiesi, il giovane Gabriele Derosas ha perso contro una coppia di spagnoli, ma poi si è rifatto, con una splendida vittoria in un doppio turno vincendo contro una squadra olandese e una coppia giapponese.

(Visited 32 times, 40 visits today)