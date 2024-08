Rivoluzione al Berchidda Calcio: nuova rosa e nuovo direttivo

Grandi novità in casa Berchidda Calcio

L’asd Berchidda Calcio 1946 riparte con un nuovo direttivo e una nuova rosa per la “prima squadra” in seconda categoria e tanto altro.

Il nuovo assetto societario

Presidente Eva Marongiu

Vicepresidente Francesco Brianda

Segretario Marco Sini

Cassiere Elena Pianezzi

Consiglieri Manuel Apeddu, Kamil Grzymski,Michele Zeddita, Marcello Serra e Alessandro Taras

e Dirigenti Pasquale Pinna, Mirko Sanna, Andrea Pianezzi, Leonardo Fresu,Giulia Pianezzi e Anastasia Pianezzi.

“L’A.s.d. Berchidda Calcio 1946 ha una nuova classe dirigente, formata fondamentalmente da chi lo scorso anno ha iniziato ad occuparsi del settore giovanile. Lo stesso settore giovanile che, da settembre 2023, ha dimostrato segnali di forte vivacità e dinamicità, portando alcuni ragazzi ad affrontare diversi provini, un ragazzo è stato selezionato nella rappresentativa regionale categoria Giovanissimi, altri hanno partecipato ad un torneo internazionale in Spagna Visti i risultati ottenuti e l’enorme lavoro portato avanti, nasce il nuovo progetto con al centro: il settore giovanile”.

Il settore giovanile

“Attualmente il settore giovanile è composto da 65 bambini e ragazzi suddivisi in queste categorie: Piccoli amici, Primi Calci, Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Con l’idea di iscrivere la prima squadra al campionato di seconda categoria, abbiamo coinvolto 24 ragazzi di Berchidda per costituire una rosa a forte impronta locale. Hanno risposto con entusiasmo e voglia di rivalsa. Lo staff tecnico sarà gestito da Andrea Pianezzi, Pablo Vargas Navarro, un preparatore atletico e un preparatore dei portieri (ancora da nominare)”.

“Abbiamo coinvolto altri 25 ragazzi che comporranno la rosa della juniores. Lo staff tecnico sarà gestito da Francesco Meloni, un preparatore atletico e un preparatore dei portieri (da nominare). Non pensavamo di gestire l’intera società, Avevamo idee diverse e meno impegnative, ma le dimissioni della maggior parte dei dirigenti e componenti del precedente CDA ci ha portati ad assumere l’impegno di gestire la società a 360° perché si era di fronte ad un bivio. Non siamo professionisti del Calcio , tra di noi ci sono genitori e appassionati del pallone e del sociale. Il nostro è un progetto a lungo termine, il frutto del lavoro che porteremo avanti lo vedremo negli anni a venire”.

L’obiettivo del nuovo direttivo

“La riorganizzazione di tutta la società, la mancanza di risorse economiche ci incoraggia ad intraprendere questo percorso con maggiore impegno e consapevolezza, tenendo sempre i piedi ancorati a terra, sicuri però dell’appoggio della comunità berchiddese, sempre ben predisposta nei confronti dello sport e delle iniziative che riguardano i propri ragazzi. Non dovevamo iscrivere la squadra al campionato per forza, lo abbiamo fatto solo dopo un confronto con i ragazzi e lo staff tecnico. Sarà una squadra Berchiddese al 99% (la mancanza di locali in alcuni ruoli ci impone qualche innesto), i ragazzi hanno voglia di giocare, e noi siamo fiduciosi”.

“La nostra idea è quella di creare una forte integrazione tra il settore giovanile e la prima squadra, con un raccordo importante costituito dalla juniores, composta da quei ragazzi lasciati per troppo tempo ai margini dei progetti e che verranno coinvolti anche in simbiosi con la prima squadra: crediamo fortemente che occuparsi di tutti i nostri ragazzi sia un dovere ancor prima che un piacere, soprattutto da chi crede nel forte impatto sociale ed educativo di un progetto sportivo ad ampio respiro. In quest’ottica abbiamo riportato al Manchinu la partecipazione al campionato della prima squadra e l’intero settore giovanile per “unire” e dare forza ad un glorioso club, ad una gloriosa maglia”.

