Nuovo incidente a un camion lungo la 125 tra Olbia e Arzachena

Nuovo incidente lungo la statale 125 all’uscita di Olbia in direzione Arzachena, un camion si è ribaltato: chiuse entrambe le corsie. “A causa di un veicolo pesante ribaltato, la strada statale 125 “Orientale Sarda” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, tra il km 324,000 e il km 328,300, all’altezza di Olbia in provincia di Sassari”. Così annunciano dall’Anas. “Al momento il traffico veicolare viene deviato all’uscita al km 324,000 con proseguimento lungo la SP73 e rientro al km 334,500. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”. Nel pomeriggio l’aggiornamento da parte dell’Anas: l’Orientale sarda è stata riaperta al traffico.

L’incidente è avvenuto nella stessa zona dove ha perso la vita l’autotrasportatore Mario Suelzu. Martedì, in località Casagliana, c’era stato uno scontro frontale tra il suo camion e il camper di una famiglia slovacca. Troppo gravi le condizioni del 72enne di Aglientu, morto in ospedale il giorno dopo.

