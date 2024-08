Budoni piange Lorenzo, improvvisamente scomparso a 27 anni

Addio a Lorenzo Ferrai.

Dopo la recente scomparsa della giovane Chiara Pintus, la Gallura piange anche quella di Lorenzo Ferrai. Aveva solo 27 anni ed era residente a Budoni. La notizia ha sconvolto tutti, che si sono stretti attorno al dolore della sua famiglia.

“Non ti dimenticherò mai caro collega – è il messaggio dell’ultimo saluto di una dei suoi tanti conoscenti -. Grazie per tutti i bei momenti condivisi, per i tuoi sorrisi, per tutto quello che sei stato in grado di trasmettere a chi ha avuto l’opportunità di conoscerti. Sono incredula”.

