Soggiorno a 5 stelle Parigi, hotel di Palau premia i dipendenti

Un hotel di Palau premia i dipendenti con un soggiorno a Parigi

Un soggiorno in un hotel 5 stelle di Parigi, completamente gratuito per due dipendenti di un albergo di Palau con le loro famiglie. “Questo il premio che è arrivato a sorpresa, tra lacrime e grande emozione, dopo una lunga e strepitosa stagione lavorativa all’Hotel La Vecchia Fonte. La generosa e davvero particolare iniziativa è stata ideata per premiare l’impegno, la professionalità e la dedizione del personale che contribuisce quotidianamente al successo della struttura di Palau”.

“Crediamo fermamente che il benessere dei nostri collaboratori – osserva il managing director della società di gestione – sia fondamentale per poter garantire un ambiente di lavoro armonioso e altamente produttivo. Questo viaggio non è solo una vacanza; è un investimento nel nostro team”.

“A partire, con la loro famiglia, saranno due collaboratrici, entrambe capo reparto – spiegano dall’hotel La vecchia fonte di Palau -. Viviana, arrivata anni fa dalla lontana Argentina e ormai residente a Palau, e Daniela, da anni professionista nelle realtà alberghiere palaesi. Fra gli altri premi elargiti, un percorso benessere di coppia consegnato a due collaboratori storici dell’hotel”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui