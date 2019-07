Calcio Budoni, anche il nuovo allenatore è un ex calciatore di Serie A

Presentato ufficialmente il nuovo staff, polemiche per la guida delle giovanili.

Lunedì sera l’ASD Polisportiva Calcio Budoni ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra. Come annunciato nei giorni precedenti, si tratta di Gianluca Hervatin, nato a Poro Torres il 1′ gennaio 1974, ex calciatore con esperienze in Serie A, B e C, con varie esperienze da allenatore nelle serie dilettantistiche sarde e in Serie D. Alla presentazione era presente pure il nuovo vice allenatore, Antonello Scanu, che ha lasciato la squadra del Siniscola, dopo averla portata in Promozione. Hervatin raccoglie l’eredità lasciata da Raffaele Cerbone, tecnico del Budoni per tre stagioni consecutive, che avea dato l’addio tra le polemiche il 21 giugno scorso.

Non è l’unica novità tecnica per la polisportiva, che ha messo in atto una vera e propria rivoluzione tecnica. Il mister Giuseppe Bacciu dalla stagione 2019/20 ricoprirà il ruolo di responsabile tecnico e supervisore del settore giovanile. Confermato Graziano Conteddu alla guia della squadra che disputerà il campionato Juniores Regionali. Tony Rodriguez sarà il nuovo tecnico degli Allievi Regionali, mentre l’allenatore dei giovanissimi regionali per la stagione 2019/20 sarà mister Dario Pau, tecnico natio di Bitti ma da tempo residente a Budoni, in sostituzione di Nicola Ruggeri.

Quest’ultima selta ha scatenato le polemiche tra i genitori dei giovani giocatori – affezionatissimi a miser Ruggeri – e la società, che in un comunicato ha chiarito l’accaduto, considerando la questione chiusa: “in merito alle polemiche presenti in questo periodo sui social relative alla posizione del mister Nicola Ruggeri, del quale la società ha sempre apprezzato le qualità tecniche e umane, la stessa Asd Pol. Calcio Budoni tende a precisare che, nell’ambito delle rotazioni dei mister nelle varie categorie giovanili, è stata proposta al mister Ruggeri la guida degli Esordienti per l’annata calcistica 2019/20. A tale proposta il mister Ruggeri ha risposto in maniera negativa, per cui la società in questo momento si trova con un posto vacante che in questi giorni cercherà di colmare. La società, inoltre prende le distanze in maniera netta e decisa, da illazioni e voci che si rincorrono sui social e non solo riguardo al torneo svoltosi a Budoni nei giorni 3-4-5 Maggio e ribadisce di considerare chiusa la questione”.

