Calcio, Eccellenza: il Porto Rotondo perde contro il Li Punti

Partita equilibrata, decisa ancora una volta dagli episodi.

Il Porto Rotondo perde in trasferta per 1 a o a Sassari contro il Li Punti una partita equilibrata in cui ha sfiorato più volte il pareggio. Il Li Punti passa in vantaggio al 15′ con Federico Altea, che infila in rete di testa isu cross di Delrio. Il Porto Rotondo, privo di prime punte e rimaneggiato per via degli infortuni, ha iniziato a macinare gioco alla ricerca del pareggio, chiudendo il primo tempo col palo del capitano Rassu con un tiro da fuori area che ha colpito il palo interno senza entrare in rete. Da segnalare la sostituzione di Tusacciu per infortunio. Nel secondo tempo il Li Punti, che appare più lento degli avversari, difende il vantaggio, mentre il Porto Rotondo continua a cercare il gol. Una uscita di Melis impedisce al Li Punti di raddoppiare, mentre sullo scadere, durante il recupero il difensore Budroni ha trovato il guizzo giusto per inserirsi in attacco, e controllato il pallone davanti al portiere del Li Punti lo ha calciato alto. Allo scadere, il giocatore del Li Punti Federico Altea, già sostituito e seduto in panchina, è stato espulso per aver pronunciato una frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara sig. Andrea Senes della sezione di Cagliari.

Il Porto Rotondo resta ultimo in classifica a zero punti dopo tre partite. La classifica è molto corta, con le ultime cinque squadre del girone racchiuse in tre punti, mentre la Ferrini, con 7 punti, è prima in classifica. Nel Porto Rotondo da segnalare l’ottima prestazione di Rassu per intensità e qualità. Buona la prova dei subentrati dalla panchina. Tra i giovani in campo dal primo minuto, oltre allabuona prestazione dei soliti Saggia e Faedda, buona partita anche da parte di Vitiello e Passalenti.

Li Punti: Cherchi Davide, Ravot Simone, Saba Michele, Manca Roberto, Sau Alessio, Mastino Antonio, Cosso Gabriele (13′ 2°t. Luiu Cristian), Moro Giovanni, Altea Federico (39′ 2°t. Pala Andrea), Usai andrea, Delrio Alessio (25′ 2°t. Delogu Enrico ) . In Panchina: Corazza Matteo, Pilo Salvatore, Galante roberto, Brianda Francesco, Dore Augusto, Pinna Carlo. Allenatore: Salis Cosimo.

Porto Rotondo: Melis Luca, Frisciata Daniele (17° 2°t. Derosas Fedele), Faedda Paolo, Saggia Samuele, Budroni Fabo, Muzzu Riccardo, Vitiello gabriele (14′ 2°t. Piemonte Simone), Muroni Samuele, Passalenti Ivan, Rassu Giovanni, Tusacciu E. Maria (41′ 1°t. Putzu Paolo). In Panchina: Deiana Fabrizio, Rassu Alessandro, Dati Luigi, Nieddu Mattia, Cassitta Edoardo, Fresu Vincenzo. Allenatore: Marini Simone

Rete: 15′ Altea (L.P.)

Ammoniti: Delrio Alessio (LP), Ravot Simone (LP), Altea Federico (LP), Tusacciu E. Maria (PR), Budroni Fabio (PR).

Espulsi: Altea 41′ (2° t.)

