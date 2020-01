Il Li Punti pareggia al 48′, Porto Rotondo a cinque punti dalla salvezza diretta.

Altro amaro risultato positivo per il Porto Rotondo, che vede sfumare la vittoria al 48′ subendo la seconda rimonta della partita da un Li Punti in grossa difficoltà. Partono bene i galluresi, col gol di Mascia al 7′ su rigore, per fallo subito da Mulas. Al 15′ azione veloce del Porto Rotondo, Mulas riceve il pallone a sinistra e serve Mascia, che con un sinistro dal limite fulmina il portiere avversario per il 2 a 0 olbiese. Al 19′ primo infortunio della difesa olbiese. “Vai tu che vado io” sembrano dirsi portiere e difensore, mentre il terzo incomodo Delrio si inserisce tra i due e insacca. Al 4′ del secondo tempo si capisce che è la giornata fortunata di Delrio, che si inserisce sul facile appoggio di testa di Faedda a Melis, trovando la propria doppietta personale. Il Porto Rotondo ha una grande reazione, dopo un pareggio che avrebbe steso chiunque, e trova la forza di tornare in vantaggio su rigore ancora con Mascia al 14′, per fallo di mano in area. Ma ancora una volta, una disattenzione nel recupero costa cara ai galluresi, che su calcio d’angolo dimenticano un uomo del Li Punti tutto solo sul secondo palo. E’ Pala, che al 48′ non crede ai suoi occhi e insacca il pallone del definitivo pareggio. Buon punto contro un’ottima squadra, ma per il Porto Rotondo è un punto amaro, nonostante le numerose note positive e l’ottima prestazione, infortuni difensivi a parte, di tutti i giocatori biancazzurri scesi in campo.

PORTO ROTONDO: Melis, Faedda, Malesa, Rassu G., Budroni, Rassu A., Pilosu, Derosas, Mulas, Mascia, Bulla. In panchina: Deiana, Muzzu, Frisciata, Piemonte, Tusacciu, Fresu, Passalenti, Dati, Vitiello. Allenatore: Marini.

LI PUNTI: Cherchi, Ravot, Saba, Manca, Silvetti, Moro, Altea, Ruggiu, Delrio, Luiu, Galante. In panchina: Corazza, Delogu, Mastino, Pala, Brianda, Tresoldi, Pastore, Pisu, Sau. Allenatore: Salis.

Reti: 7′, 15′, r14’st Mascia (P), 1′,4’st Delrio (L), 48’st Pala (L)

