Calcio, il rinnovato Porto Rotondo inizia oggi la preparazione atletica

Quasi definiti alcuni nuovi acquisti, l’obiettivo rimane la salvezza.

La Polisportiva Porto Rotondo affronterà con entusiasmo una nuova stagione in Eccellenza, con l’obiettivo di mantenere la categoria. Confermato il mister Simone Marini. “Abbiamo confermato il mister e l’ossatura della squadra. E’ andato via qualche giocatore, ma è fisiologico, e quasi scontato che accada. Ma abbiamo già delle trattative in dirittura d’arrivo per alcuni nuovi innesti e nei prossimi giorni annunceremo ufficialmente i nominativi – afferma Ezio Setzi, presidente dei bianco celesti -. Vogliamo continuare il percorso iniziato la scorsa stagione, mantenendo la categoria e lavorando sui giovani“.

Dopo la salvezza conquistata nei play out contro il Tonara, la squadra avrà nuovi stimoli anche per via della nuova collaborazione con l’Olbia Calcio, incentrata proprio sulla valorizzazione dei giovani di entrambe le squadre. “L’Olbia ci manderà degli ottimi giovani per rinforzarci, andranno a rimpolpare la rosa della nostra squadra e a integrarsi coi nostri giovani e coi giocatori più esperti, compresi i nuovi innesti di categoria”.

Nel frattempo, i giocatori, dopo il meritato periodo di vacanza, hanno completato il periodo di avvicinamento alla stagione con un programma di lavoro atletico da svolgere individualmente in vista della fase di preparazione atletica agli ordini, dello staff tecnico della squadra, che inizierà oggi.

