Il giocatore è momentaneamente tornato in Argentina per la pandemia.

Il 19 settembre 2019 il Porto Rotondo ha annunciato l’approdo in biancazzurro del giovane argentino Ivan Agustin Passalenti, 21 anni, ex giocatore dell’Almirante Brown, squadra della Serie B Argentina, in cui il giocatore ha militato fin dalle giovanili prima di svincolarsi e tentare l’avventura nel calcio italiano.

Esattamente, a Olbia, col Porto Rotondo. La sua avventura olbiese è stata positiva, anche se interrotta dopo solo una stagione per via della pandemia e della conseguente crisi di fondi che ha colpito in generale il calcio, soprattutto quello dilettantistico. Il giocatore non è riuscito a trovare un accordo col Porto Rotondo, che lo ha aiutato comunque a tornare in Argentina dalla famiglia, e adesso guarda con nostalgia l’Italia e soprattutto il calcio nostrano, in cui vorrebbe tornare.

“È stato bello vedere i miei ex compagni di squadra tornare a giocare e soprattutto vincere. L’amicizia è rimasta intatta con loro. L’esperienza il mio primo anno in Sardegna mi è piacuta molto, ma se si presentasse l’offerta anche di una squadra di un’altra regione non avrei problemi ad adattarmi. Sono giovane, volenteroso e desidero fortemente giocare in Italia, e fare carriera nel calcio italiano“.

Il calciatore, che ha la cittadinanza italiana, si descrive come “un esterno, ruolo in cui sfrutto la ma caratteristica principale, che è la velocità, in particolare nell’1 contro 1. Ma posso fare anche la mezza punta senza problemi. Ho fatto anche la punta, sono molto duttile“.

“Io vorrei impegnarmi al 100% sul calcio e mantenermi col calcio, per come mi sono preparato tutta la mia vita. Continuo la preparazione anche adesso che sono senza squadra, per poter tornare al meglio, e sono seguito dal mio pretaparatore atletico personale Simone Barilaro, e spero di poter tornare presto a giocare in Italia“.

