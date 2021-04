I dati aggiornati in Gallura.

Salgono i positivi. Ieri a Olbia si è registrata una situazione allarmante, sfiorando i 600 positivi con 50 casi al giorno. Ma anche negli altri comuni della Gallura continua a salire il numero dei pazienti covid.

Sono intorno un migliaio i positivi, stando alle rilevazioni dei singoli comuni. A Calangianus sono ad oggi 42 i casi di persone che hanno contratto il coronavirus e, attualmente, 4 o 5 persone in quarantena che attendono l’esito del tampone. Ad Arzachena sono 53 le persone che hanno il Covid e a Tempio sono saliti a 66 ( e 15 varianti inglesi), mentre a Loiri i casi sono aumentati a 37, con un caso grave ricoverato. Sono 22 i dati dei positivi a Golfo Aranci, 13 ad Aggius.

Preoccupa il numero dei positivi a San Teodoro, che corrisponde a 58 persone. Va meglio a La Maddalena, dove il numero dei positivi attuali è di sole 6 persone, a Bortigiadas c’è un solo caso, mentre ad Aglientu non è stato riscontrato nemmeno un caso di positività. In tutta la provincia di Sassari, invece, sono 15.973 i contagi ad oggi, con un incremento di 106 casi.

Prosegue in Gallura la campagna vaccinale. A Olbia, ad oggi, hanno ricevuto il vaccino sulle 10mila persone, a Calangianus sono 750 ad essere attualmente vaccinati, mentre a La Maddalena sono 3.000. A San Teodoro hanno ricevuto il vaccino 600 persone (tra over 80, over 70, over 60 iscritti alle liste di riserva). I vaccinati ad Aglientu sono 230 e a Loiri 500 persone hanno ricevuto il vaccino.

