Calcio, la passione di Gian Luca Siazzu, 46 anni, sei gol sabato contro il Benettutti

L’ex bomber dell’Olbia ha la maglia bianca nel cuore.

Quasi 47 anni – li compirà il prossimo 4 giugno -, gioca nel Torpè, si diverte, segna. Soprattutto, non ha perso il vizio del gol, ben sei nella partita vinta in casa 8 a 1 col Benetutti.

Si tratta di Gian Luca Siazzu, bomber sardo per eccellenza che ha giocato la sua carriera tra Serie C, Serie D, Eccellenza e categorie inferiori e adesso, con 28 reti, sta lottando per vincere la classifica di capocannoniere della Prima Categoria, Girone D, con 2 lunghezze su Mauro Calvia dell’Abbasanta, a due giornate dalla fine della stagione regolare – più difficile, invece, la vittoria della classifica assoluta dei marcatori di tutta la Prima Categoria, che vede saldamente in testa Federico Fernando Ferrari del Barisardo con 40 reti -.

“Il mio segreto? La passione per questo sport – afferma l’attaccante del Torpè -. Non smetterò finché mi suderanno le mani la domenica prima di una partita, quella particolare tensione che solo chi gioca a calcio può capire… Obbiettivi sportivi, alla mia età, posso mettermene pochi. Valuto giorno per giorno, giocherò finché potrò e il fisico me lo consentirà”.

Passione, dunque, e umiltà: “Non credo di poter dare consigli ai giovani calciatori che esordiscono, anche perché il calcio che facevo io era totalmente diverso. Non so se fosse migliore, ma sicuramente con più passione di quella che i calciatori hanno oggi. Un mio “erede” nel calcio sardo? Non saprei”.

Siazzu ha giocato da protagonista nell’Olbia tra Serie C, Serie D ed Eccellenza, con 100 gol in 157 partite, e l’Olbia si è appena qualificata per la prima volta nella sua storia ai playoff di Serie C. “L’Olbia è la mia squadra del cuore, la seguo sempre e spero vada sempre più in alto. I tifosi lo meritano, so cosa vuol dire amare la maglia bianca, e solo chi prova certi sentimenti spera sempre nei più grandi traguardi. Dunque, sempre forza Olbia!“