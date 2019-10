Calcio, Promozione, Girone B: i risultati delle squadre della Gallura

Ridono solamente Ilvamaddalena e Calangianus.

CALANGIANUS 3 – 1 BONORVA Il Calangianus batte il Bonorva per tre a uno e con i tre punti guadagnati lascia il San Teodoro all’ultimo posto solitario in classifica e scavalca il Siniscola Montalbo.

OSCHIRESE 1 – 1 LUOGOSANTO La corsa inarrestabile del Luogosanto, che termina la partita in 9, viene fermata dall’Oschirese. Numerose occasioni per entrambe le squadre, il Luogosanto attacca anche in 9 ma non riesce a vincere. Il pareggio consente all’Oschirese di agganciare in classifica il Fonni e il Portotorres. Il Luogosanto viene scavalcato dalla Macomerese di un punto, venendo relegato alla quarta posizione in classifica.

SAN TEODORO 0 – 1 POSADA Il San Teodoro perde di misura, e rimane solo all’ultimo posto in classifica con zero punti. Posizione non invidiabile, ma la prestazione della squadra ha fatto registrare un netto miglioramento ed è confortante per il prossimo futuro.

SINISCOLA MONTALBO 0 – 3 ILVAMADDALENA 1903 L’Ilvamaddalena resta al primo posto in classifica vincendo a Siniscola con e reti all’11’ di Gabriele Bazzoni, al 35′ di Lucas Danieli Vaz, e al 61′ di Dombrovoschi . Il primato in classifica è condiviso col Thiesi

