Calcio, Serie C. L’Olbia vince e adesso la salvezza è a soli 3 punti.

Sconfitta la Pistoiese al Nespoli.

L’Olbia ha battuto la Pistoiese, dopo 5 minuti di recupero, conquisando la terza vittoria consecutiva, fatto che non succedeva dalla stagione 2016/2017, collezionando il quinto risultato utile consecutivo, non era mai successo dal ritorno in Serie C.

La rete della vittoria è arrivata al 30′ con Ogunseye, bravo a trasformare in rete di sinistro un duetto con Cocco.

Tutto perfetto in una partita che ha regalato poche occasioni ma molto agonismo. L’Olbia ha terminato la partita con un uomo in meno per l’espulsione di Dalla Bernardina all’80’ di gioco. Per i 15′ finali di puro patimento e trepidante attesa.

L’Olbia Calcio scavalca Gozzano e Pianese e sale al terzultimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona salvezza.

TABELLINO

Olbia-Pistoiese 1-0 | 27ª giornata

OLBIA: Aresti, Gozzi, Altare, Dalla Bernardina, Demarcus (63’ Mastino), Lella, Giandonato, Pennington, Pisano, Cocco (71 Parigi), Ogunseye (80’ Candela). A disp.: Van der Want, Pitzalis, Zugaro, Biancu, Vallocchia, Verde. All.: Oscar Brevi

PISTOIESE: Pisseri, Dametto, Camilleri, Terigi (88’ Cappellini), Mazzarani (46’ Falcone) Spinozzi, Cerretelli, Morachioli, Favale (74’ Llamas), Valiani (60’ Cappelluzzo), Gucci. A disp.: Salvalaggio, Ciccone, Spadoni, Bortoletti, Tempesti, Capellini. All.: Vitale Tammaro

ARBITRO: Daniele De Tommaso di Rimini. Assistenti: Roberto Allocco di Bra e da Ivano Agostino di Cinisello Balsamo

MARCATORE: 30’ Ogunseye

AMMONITI: 4’ Dalla Bernardina, 7’ Valiani (P), 30’ Spinozzi, 61’ Demarcus

ESPULSO: Al 79’ Dalla Bernardina per somma di ammonizioni

NOTE: Recupero 0 pt, 5’ st. Spettatori: 1100 circa. Prima dell’inizio della gara, le squadre sono entrate in campo accompagnate da una rappresentanza di dipendenti della compagnia aerea di Air Italy. Da parte del Club, un gesto di solidarietà nei confronti delle 500 persone che oggi rischiano di perdere il posto di lavoro.

