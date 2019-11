Troppo forte il Latte Dolce per il Budoni, l’Arzachena non riesce a sloccare il risultato col Portici.

Budoni 2 – 4 Latte Dolce Virdis del Latte Dolce ammazza la partita con una tripletta che risulterà decisiva. La prima rete degli ospiti e di Virdis arriva al 10′ su azione. Lo stesso Virdis segna ancora per il Latte Dolce al 20‘ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Budoni accorcia le distanze al 30′ con Manno, e il primo tempo termina sull’1 a 2 per gli ospiti. Nel secondo tempo, il Latte Dolce allunga, ancora con Virdis al 29′. Il Budoni ha la forza di portarsi sul 2 a 3 col gol di Varrucciu sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il Latte Dolce segna ancora nel recupero, su rigore con Marcangeli al 49′, chiudendo definitivamente la partita col risultato di 2 a 4 per i sassaresi.

Arzachena Academy 0 – 0 Portici Partita a reti inviolate che concede poco spettacolo agli spettatori. Le due squadre creano poche azioni, e si annullano a vicenda. Un punto che permette alle due compagini di guadagnare un prezioso punto. Entrambe le squadre hanno terminato la partita in dieci uomini. Espulsi Steri dell’Arzachena per doppia ammonizione e Boussaada del Portici col rosso diretto. Il Portici sale a 9 punti in classifica. L’Arzachena, a 8 punti, è nella zona calda della parte bassa della classifica, a un solo punto dal terzetto Portici, Lanusei e Pro Calcio Tor Sapienza.

