Ennesimo pareggio per l’Olbia contro la deludente Pro Vercelli di Gilardino.

Ennesimo pareggio per l’Olbia Calcio contro la deludente Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino. L’Olbia cerca di fare propria la partita, senza riuscire a concretizzare le diverse occasioni create. Inaspettatamente, è la Pro Vercelli a passare in vantaggio al 44′ con l’autorete in bello stile di La Rosa, prima annullata per fuorigioco di un avversario, poi convalidata. Lo svantaggio dei padroni di casa dura fino al 50′, quando Vallocchia su calcio di punizione imbecca in area Ogunseye, che al volo insacca il pallone nella rete avversaria. L’Olbia continua a manovrare, ma non riesce segnare un’altra rete contro un avversario che non ha prodotto grandi occasioni ma ha saputo neutralizzare gli attacchi dei bianchi. Numerose le occasioni per i padroni di casa, ma il risultato non cambia. Quarto pareggio consecutivo, un punto che in ottica campionato non si butta via, ma che non riesce a segnare la svolta che l’Olbia cerca da qualche partita .

Olbia-Pro Vercelli 1-1

OLBIA (4-3-1-2): Crosta; Mastino, La Rosa, Gozzi (33′ Dalla Bernardina), Pisano; Biancu, Muroni, Lella; Vallocchia; Ogunseye, Doratiotto (dal 52′ Parigi). A disposizione: Van Der Want, Barone, Miceli, Pennington, Demarcus, Verde, Zugaro, Manca. All. Filippi.

PRO VERCELLI (4-3-3): Moschin; Foglia, Masi, Benedetti, Quagliata; Erradi (dal 59′ Bani), Schiavon, Mal; Azzi (dal 59′ Russo), Comi (dal 75′ Cecconi), Rosso (dal 59′ Varas). A disposizione: Saro, Auriletto Della Morte, Volpe, Iezzi, Franchino, Carosso. All. Gilardino.

Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna; Assistenti Massimo Abagnale di Parma e Mattia Regattieri di Finale Emilia

Gol: 44′ aut. La Rosa (PV), 50′ Ogunseye (O)

Ammoniti: Lella (O), Ogunseye (O), Vallocchia (O)

Foto: fcprovercelli.it

(Visited 110 times, 110 visits today)