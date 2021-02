Chi vincerà questa edizione degli Australian Open 2021

I favoriti degli Australian Open.

Con gli Open di tennis che si disputano in Australia torna il grande sport dal vivo per tutti gli appassionati delle sfide infinite in termini di classifica Atp. Infatti quello che si disputa a Melbourne è il primo grande appuntamento per il 2021 inerente al Grande Slam. Inizialmente era un torneo disputato sui campi d’erba di Kooyong, poi spostato durante la prima metà degli anni ottanta al Melbourne Park, dove la superficie è invece in cemento. Questo torneo è importante sotto un profilo storico per quel che riguarda il mondo del tennis, in quanto per la prima volta è stato possibile giocare al coperto uno dei tornei validi appunto per una competizione di rilievo quale è il Grande Slam.

Forse non tutti sanno che però gli Austrialian Open, un torneo così importante e prestigioso per il mondo del tennis che più conta, non è sempre stato disputato in questa prima parte dell’anno. Proprio tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, era stata infatti disputata durante la parte finale dell’anno, in dicembre. Dal 1987 torna invece a essere disputato a gennaio, mentre questa edizione si svolge, eccezionalmente durante il mese di febbraio.

I campioni che hanno vinto più edizioni degli Australian Open di tennis

In termini di ranking e di precedenti bisogna ricordare come nell’ultima edizione i vincitori sono stati per il torneo maschile Novak Dokovic e per quello femminile la statunitense Sofia Kenin. La tennista che detiene il record di vittorie è invece la campionessa, sempre per gli Stati Uniti, Serena Williams, la quale conta ben sei titoli vinti.

Per quanto concerne invece il torneo maschile il record di vittorie spetta proprio al campione serbo Dokovic, il quale ha vinto complessivamente otto tornei di Australian Open nel corso della sua attività professionistica. Al secondo posto si piazzano invece l’australiano Roy Emerson, il cui primo titolo venne vinto nel lontano 1961 e il tennista svizzero Roger Federer, che vinse il primo titolo degli Austrialian Open nel 2004. Tuttavia lo strapotere di Federer, che risulta meglio piazzato rispetto ad altri atleti come Andre Agassi, è stato superato proprio da Novak Dokovic con queste ultime edizioni vinte in maniera piuttosto netta. Il campione serbo, essendo classe 1987 ha dalla sua anche l’età per consolidare il proprio piazzamento con le prossime edizioni che andrà a disputare degli Open. Tuttavia con Federer il concetto di età vale fino a un certo punto, visto che è già più volte tornato in auge a dispetto dei suoi colleghi più giovani e fisicamente più pronti per seguire il Grande Slam.

Il prossimo 21 febbraio sapremo il nome e avremo il responso di questo primo grande appuntamento che apre al tennis per il nuovo anno. In termini di tennis scommesse questa nuova edizione si presenta come un appuntamento da non perdere, con le quote, i pronostici e tutte le informazioni utili inerenti alle gare che si disputeranno da questo momento fino alla doppia finale prevista come da programma in calendario per il 21 febbraio.

