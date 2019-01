Comune di Arzachena, i contributi annuali 2019 per lo sport

Disponibili sul sito del comune i files con il bando per potervi accedere.

Tutte le associazioni sportive di Arzachena iscritte nell’apposito albo comunale delle ASD possono richiedere contributi economici annuali al Comune a sostegno della propria attività o per l’organizzazione di manifestazioni che si terranno nel 2019.

Le ASD dovranno compilare il modulo per la richiesta digitalmente, non a penna o matita, esclusivamente in formato PDF, far appicare la firma digitale dal rappresentante legale ed inviarlo tassativamente via pec all’email protocollo@pec.comarzachena.it con l’oggetto “richiesta contributi annuali per lo sport anno 2019”.

La lista dei documenti da presentare per poter accedere al finanziamento è molto corposa. Tra essi vi sono la relazione illustrativa del programma per cui si chiede il finanziamento, bilancio consuntivo 2018, bilancio preventivo 2019, pezze giustificative di tutte le spese sostenute, attestazione di iscrizione a una federazione riconosciuta dal CONI, copia di atto costitutivo o statuto o dichiarazione sostitutiva, certificazione di iscrizione all’Albo Regionale delle Società sportive, dichiarazione di non aver presentato domanda per contributi finanziari per attività sportiva in altri comuni per attività svolta nel 2018, attestazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, elenco nominativo degli atleti tesserati, esclusi i dirigenti, relativo all’anno 2018 o stagione sportiva 2017/2018, controfirmato, anche digitalmente, dalla Federazione Sportiva, dichiarazione attestante lo svolgimento nell’anno 2018 di attività in favore di disabili.

Il bando e l’avviso sono scaricabili alla pagina internet http://www.comunearzachena.gov.it/aree-tematiche/attivita-produttive-promozione-turistica-cultura-sport-e-spettacolo/sport-e-politiche-giovanili/1677-contributi-annuali-per-lo-sport-2019 , dove si possono trovare i file che contengono i dettagli sulle modalità di presentazione delle domande e degli altri documenti necessari.

Per maggiori informazioni e guida dei campi compilabili è possibile rivolgersi al Servizio Informagiovani del Comune di Arzachena, Via Firenze, 2 Tel. 0789-849342

