Cronoscalata di Tandalò, sconti sui traghetti della Grimaldi

Confermata la partnership tra Tandalò e Grimaldi Lines

Anche quest’anno la Cronoscalata su Terra di Tandalò rinnova la sua partnership con Grimaldi Lines: ecco gli sconti. Tariffe agevolate per tutti i partecipanti e appassionati che viaggeranno verso la Sardegna in occasione dell’evento, in programma dal 22 al 24 novembre 2024.

“Grazie all’accordo tra Tandalò Motorsport e Grimaldi Lines, sarà possibile usufruire di sconti speciali sui traghetti per raggiungere l’isola, facilitando così la partecipazione alla cronoscalata, che attira equipaggi e spettatori da ogni angolo d’Europa e non solo. Le corse offerte da Grimaldi garantiranno un trasporto comodo e sicuro, permettendo di imbarcare anche veicoli di grandi dimensioni come furgoni e carrelli, necessari per la logistica della competizione”.

“Tutti coloro che fossero interessati a usufruire di queste agevolazioni possono contattare direttamente l’organizzazione per ottenere maggiori dettagli e confermare la prenotazione. Per procedere, è necessario inviare un messaggio privato o una e-mail a vanessa@drivevent.com, indicando i giorni di viaggio, il numero di persone, la scelta della cabina tra interna o esterna, la lunghezza e l’altezza dei veicoli, specificando separatamente le misure in caso di furgone e carrello e il tipo di alimentazione del motore del veicolo”.

