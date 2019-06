Conto alla rovescia per il primo trofeo Simeoni-Simon Mossa.

Grande attesa per il derby delle due Isole che prenderà il via domani sera, 2 giugno, alle 20.30, presso lo Stadio Nespoli di Olbia.

La Natzionale Sarda è giunta oggi a Tempio Pausania per il ritiro in vista dell’incontro, il primo a livello internazionale, contro la Corsica.

Grande determinazione quella espressa oggi durante la conferenza stampa dal mister Bernardo Mereu. “Giocare il nostro debutto internazionale contro la Corsica è stata una mossa molto intelligente per la FINS – Federatzione Isport Natzionale Sardu -, perché ci avvicina all’Europa, con un’isola confinante e vicina a noi per storia e tradizione. Ci permette di misurarci sul piano calcistico con un avversario molto valido e allo stesso tempo è una partita dai grandi contenuti culturali. Questa natzionale si prefigge di porre l’attenzione attraverso il calcio sulla nostra storia e cultura. Quello con la Corsica è già stato definito il “Derby delle isole”, debuttare con la Corsica significa portare avanti un rapporto di fratellanza”. “Non saremo la gallina che si scontra con l’aquila- prosegue mister Mereu -. È una squadra esperta, conta diversi giocatori che hanno militato in Ligue1, l’uomo di punta è forse Remy Cabella. Per il debutto è stato scelto un avversario che avesse similitudini con la nostra regione, ma è una squadra molto tosta. Noi la affronteremo con energia e attenzione. Il criterio per le convocazioni non ha privilegiato le categorie ma è stato caratterizzato dalla volontà di vestire questa maglia, abbiamo avuto alcune defezioni, alcune giustificate e altre no, magari in qualcuno non c’era un sentimento vivo di appartenenza. Quelli di oggi sono i migliori sotto tutti gli aspetti. A marzo nella prima partita di Nuoro siamo andati bene col rombo a centrocampo, valuteremo la soluzione migliore.

Da sardo è un sogno che si avvera” – conclude il Mister.

Non resta che fare il conto alla rovescia per scoprire se sarà la Natzionale Sarda a conquistare il primo trofeo Simeoni-Simon Mossa.

