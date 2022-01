Eccellenza, il Porto Rotondo vince 4 a 2 contro l’Asseminese

I galluresi centrano l’unico obiettivo utile.

Il Porto Rotondo vince contro una diretta concorrente per la salvezza, l’Asseminese, per 4 a 2, in una partita col risultato mai in discussione e con un doppio vantaggio legittimato dal bel gioco e dal numero di occasioni.

Gli olbiesi passano in vantaggio al 21′ con Mulas, bravo a insaccare di testa il pallone calciato dalla bandierina da Piemonte. Gli asseminesi pareggiano al 25′ con Caddeo, pronto a insaccare di testa una respinta corta coi pugni di Melis col pallone che si era alzato a campanile in area. Il Porto Rotondo non si scompone e continua ad attaccare, e trova il gol del 2 a 1 al 34′ con Varrucciu, di sinistro, dopo la sponda di testa di Mulas su calcio d’angolo di Piemonte. Al 40′ Ruzzittu dopo aver rubato il pallone al portiere viene atterrato in area, ed è calcio di rigore. E’ l’ottavo tentativo stagionale dal dischetto degli olbiesi – sei sbagliati, uno respinto dal portiere ma ribadito in rete -, Ruzzittu non sbaglia e porta i biancazzurri sul 3 a 1.

Nella ripresa il Porto Rotondo affonda il colpo del k.o. con Ruzzittu, che batte Medda con un bellissimo diagonale. C’è ancora tempo per il secondo gol degli ospiti, in contropiede con il numero 9 Scalas, bravo ad involarsi a rete proprio mentre il Porto Rotondo stava cercando di incrementare il vantaggio. L’inerzia della partita, coi galluresi in controllo, non cambia fino alla fine. Il Porto Rotondo colpisce anche una traversa e un palo, e il risultato di 4 a 2 resta invariato.

E’ soddisfatto per la prestazione della squadra il mister del Porto Rotondo Simone Marini: “Oggi era importante vincere – afferma l’allenatore biancazzurro -. Abbiamo fatto una buona partita dall’inizio, l’approccio è stato ottimo, abbiamo creato molto, contro una squadra ben organizzata, nonostante abbia cambiato molto gli effettivi della rosa, molto veloce, oltre che giovane. Dopo il pareggio abbiamo ripreso subito a marciare sui binari giusti e abbiamo ripreso in mano la partita. Nel secondo tempo, sul 4 a 1 eravamo in controllo, ma forse per la troppa generosità ci siamo esposti al contropiede. Per il proseguimento del campionato dobbiamo essere lucidi fino alla fine”.

Tra le fila degli olbiesi hanno esordito oggi dal primo minuto il fuoriquota Le Rose e nella ripresa il difensore classe ’90 Simone Spano, proveniente dal Porto Cervo: “Ottimo acquisto, ed ottimo esordio – afferma Marini -, ci ha dato solidità. Un giocatore molto duttile che può fare tutti i ruoli della difesa”.

“Con la nuova squadra mi sono trovato subito benissimo – afferma l’esordiente Spano -. Molti giocatori li conoscevo già, per averci giocato insieme o anche solo di vista, essendo pure io di Olbia. Mi sono trovato benissimo anche col mister e con la società, persone serie, belle strutture, ottima organizzazione. Tutto bellissimo. La situazione in classifica non è ottima, ma l’ambiente trasmette fiducia e positività. Anche in campo mi sono trovato benissimo. Io nasco come centrale, destro naturale ma col tempo sono diventato ambidestro e negli anni ho fatto sia il terzino che il destro, oltre che il centrale. La partita di oggi ci ha visti entrare con l’approccio, la mentalità e la cattiveria giusti. Sono molto contento del mio esordio, venendo da una categoria inferiore non era scontato che andasse così bene”.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Luciano, Saggia, Muzzu, Varrucciu, Le Rose, Piemonte, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Frisciata, Spano, Vitiello, Murgia, Degortes, Delogu, Cianfrocca, Capuano. Allenatore: Marini.

ASSEMINESE: Medda, Zanda, Manca, Cao, Patta, Mattana, Nenna, Yao, Calas, Dacosta, Caddeo. In panchina: Sanna, Leandro, Piras, Cocco, Corona, El Youni, Casta. Allenatore: Rinino.

Reti: 21′ Mulas (P), 25′ Caddeo (A), 34′ Varrucciu (P), 40’R Ruzzittu (P), 5’2t Ruzzittu (P), 14’2t Scalas (A).

Ammonizioni: Varrucciu (P), Mattana (A).