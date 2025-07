Il Kan Judo Olbia chiude la stagione con 27 competizioni, ora gli eventi internazionali

Il bilancio del Kan Judo Olbia dopo 27 competizioni.

Si è conclusa la stagione sportiva per l’A.S.D. Kan Judo Olbia, con un bilancio ampiamente positivo sia sul piano agonistico che formativo. La storica società gallurese, fondata nel 1985 e guidata dal maestro Angelo Calvisi, ha preso parte a ben 27 competizioni tra tornei, trofei e manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

LEGGI ANCHE: Il Kan Judo Olbia torna da La Maddalena con un carico di medaglie

Gli atleti olbiesi, suddivisi tra classi preagonistiche e agonistiche, hanno ottenuto numerose medaglie, confermando l’alto livello tecnico raggiunto dal club. Le prestazioni, frutto di un’intensa preparazione, hanno valorizzato l’impegno collettivo di dirigenti, tecnici e organizzatori, consolidando il ruolo del Kan Judo Olbia come una delle realtà sportive più solide e longeve della Sardegna.

Nel corso dell’anno il sodalizio ha portato avanti anche il progetto “Sport Judo Scuola”, attività ormai consolidata all’interno degli istituti primari del territorio, che rappresenta da decenni un punto fermo nella promozione della disciplina tra i più giovani.

Alle attività in palestra e nelle scuole si è affiancata una costante progettualità a livello organizzativo. Il maestro Calvisi ha annunciato la preparazione del 23° Trofeo “Judo in Action”, la cui data è ancora da definire, e del 21° Trofeo Baby Ippon – Memorial Gioele Putzu, previsto nel mese di dicembre. Entrambe le manifestazioni, a carattere internazionale, rappresentano da tempo due fiori all’occhiello per il club e per la città di Olbia.

Dopo un’annata intensa, per atleti, tecnici e collaboratori – tra cui Gavino Carta, Mario Fusaro e Federica Calvisi – è arrivato il momento delle meritate vacanze. La ripresa degli allenamenti è fissata per i primi di settembre, con l’avvio della seconda parte della stagione.

Le parole del maestro Calvisi.

Il maestro Angelo Calvisi ha celebrato il momento rivolgendo un lungo messaggio rivolto a tutti i componenti del club:

“Ci preme ringraziare tutti i nostri numerosi atleti tesserati, dei quattro turni, pilastri portanti, linfa preziosa per il nostro lavoro e per l’impegno di voler sempre progredire – afferma il maestro Calvisi -. Grazie a loro la nostra associazione riesce a crescere sempre più e a migliorarsi. Elementi questi che non fanno sentire il peso degli anni, facendo in modo di mantenere in quasi 40 anni di storia uno stile sportivo vincente in fatto di unità, amicizia, umiltà e rispetto. Questo è il risultato più importante. Tanto lavoro, tanta voglia di dare sempre di più a questa passione judoistica. Dopo più di 52 anni della mia attività personale in questo sport, prima come atleta poi come maestro e presidente, mi rendo conto di essere una persona fortunata. Stare insieme in questo ambiente ti rende felice, ti fa sentire importante e non smetti mai di crescere”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui