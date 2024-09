Tempio punta sul tennis: “Ci sarà un campo coperto in terra battuta”

Il Comune di Tempio rivede il progetto per gli impianti del tennis

Il Comune di Tempio porta avanti i progetti per il tennis, con alcune modifiche: ci sarà anche un campo coperto in terra battuta. “Lo scorso martedì 17 settembre – scrive il sindaco Giannetto Addis -, insieme agli assessori ai Lavori pubblici, Francesco Quargnenti, e allo Sport, Elizabeth Vargiu, e con gli altri componenti della Giunta comunale, ho incontrato in Municipio il presidente e il direttivo del Tennis Club di Tempio per fare il punto sul completamento della copertura del 3° campo da tennis. In tale occasione, abbiamo anche definito insieme il futuro dell’intero polo cittadino dedicato al tennis, in particolare con riferimento all’attuale, importante evoluzione rispetto al progetto iniziale“.

Le modifiche al progetto iniziale

“Tale progetto, con l’impiego del finanziamento di 264.840,11 euro erogato nel dicembre del 2021 dall’Assessorato allo Sport guidato da Andrea Biancareddu nella precedente Amministrazione regionale, prevedeva la copertura del 3° campo e la sostituzione della vecchia pavimentazione con una nuova superficie in pvc fedele a quella già presente negli altri due campi. L’intervento è stato ripianificato a seguito delle interlocuzioni con la Federazione Italiana Tennis e Padel e con lo stesso Tennis Club di Tempio, dalle quali si è originata l’idea di dotare il 3° campo coperto di una pavimentazione in terra battuta, rendendolo un tipo di impianto coperto raro e molto ricercato in Sardegna”.

“È stato inoltre ottenuto un nuovo finanziamento RAS di 40.000 euro nel novembre del 2023, integrati dall’Amministrazione comunale con ulteriori 60.000 euro con l’obiettivo di dotare tutti e tre i campi coperti di pavimentazione in terra battuta, in pieno accordo con il nostro Tennis Club – conclude il sindaco Gianni Addis -. A intervento ultimato, un tale polo, avvalendosi anche della nuova illuminazione a led da 500 lm, rappresenterà una unicità in Sardegna, e sarà idoneo a ospitare competizioni di alto livello“.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui