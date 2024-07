A Porto Cervo l’unica tappa sarda dell’Italia Polo Challenge

Porto Cervo capitale del polo italiano

Da mercoledì 17 a sabato 20 luglio 2024, Porto Cervo ospiterà l’Italia Polo Challenge, parte del prestigioso circuito di tornei di polo. Ad esser celebrate saranno l’arte e la tradizione di questo sport, in alcune delle località più incantevoli d’Italia. Dopo la prima tappa del 2024 tenutasi a Roma in Piazza di Siena, Arzachena, per il quarto anno consecutivo, accoglierà quello che ormai è diventato uno degli appuntamenti clou dell’estate della Costa Smeralda. L’evento di Porto Cervo è patrocinato dalla Federazione Italiana di Sport Equestri (FISE) e potrà contare sulla partnership con Smeralda Holding.

Il programma

La manifestazione inizierà mercoledì 17 con due sfilate, entrambe in compagnia della Brigata Sassari: la prima alle 16:30 nella piazzetta di Porto Cervo; la seconda, alle 19:00, per le vie di Arzachena. Quest’ultima si concluderà con una degustazione di prodotti enogastronomici del territorio, durante l’opening cocktail offerto dal Comune. Lo stesso giorno si potrà assistere alla presentazione delle squadre: a sfidarsi saranno Santa Croce, Costa Smeralda, U.S. Polo Assn. e Petra Bianca. Da giovedì 18 a sabato 20, invece, l’evento si sposterà al campo sportivo “Andrea Corda” di Abbiadori. Qui si giocheranno due partite al giorno con protagonisti cavalli e giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Tutte le serate termineranno con musica e intrattenimento e l’ingresso alle tribune sarà libero.

