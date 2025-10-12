Il Kan Judo di Olbia conquista il bronzo al campionato sardo under 18 con Dennis Canu

Un risultato importante per il Kan Judo Olbia.

Si è svolto a Ruinas, in provincia di Oristano, il Campionato Sardo Under 18 di judo, organizzato dal Comitato Regionale FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali). Due tatami hanno accolto i migliori club della Sardegna e i loro atleti più promettenti, pronti a contendersi il titolo regionale 2025.

Tra i protagonisti della competizione anche il Kan Judo Olbia, che ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo con Denis Canu, impegnato nella categoria 73 kg.

Il bronzo di Denis Canu.

L’atleta olbiese ha disputato un’ottima gara, vincendo tutti gli incontri per ippon e cedendo solo in semifinale, sfiorando così la finale per il titolo. Canu, promessa del “Judo Team Angelo Calvisi”, conferma ancora una volta il proprio valore: nel suo palmarès figurano infatti i titoli di campione regionale Esordienti A e B e la vittoria del Grand Prix Sardo 2023, oltre a numerosi successi ottenuti anche fuori regione.

Guidato dal maestro Angelo Calvisi, cintura nera 6° dan, l’atleta ha affrontato con determinazione la nuova categoria di peso, quella dei 73 kg Under 18, mostrando ottime prospettive di crescita.

Anche Diego Langiu tra i protagonisti.

Buona prestazione anche per Diego Langiu, impegnato nella categoria 66 kg. Il giovane judoka ha vinto diversi incontri prima di essere fermato nella finale per la medaglia di bronzo. La sua prova è stata giudicata molto positiva, soprattutto dopo un periodo segnato da alcuni infortuni.

Prossimi impegni per gli atleti del Kan Judo Olbia.

Il calendario agonistico del Kan Judo Olbia si preannuncia ricco di appuntamenti: oltre alle gare regionali, sono in programma trasferte nella penisola, le qualificazioni per la finale nazionale Esordienti B Under 15 al centro olimpico FIJLKAM di Ostia, il Campionato Italiano Assoluto A2 e il Gran Prix Regionale Fanciulli e Ragazzi.

Il maestro Angelo Calvisi si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti: “I miei atleti continuano ad allenarsi con impegno nella storica palestra di via Perù, dietro lo stadio Bruno Nespoli, insieme a un centinaio di compagni divisi in quattro turni”. Il lavoro è portato avanti anche grazie al supporto dei tecnici Gavino Carta, Mario Fusaro e della collaboratrice tecnica Federica Calvisi.

