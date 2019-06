Nessun italiano sul podio, Sanciu 23esimo

Il grande spettacolo della tappa olbiese del mondiale di acquabike è stato, come l’anno scorso, un enorme successo di pubblico, e lo spettacolo non ha deluso le aspettative dei tanti spettatori accorsi dalla Gallura e da tutta la Sardegna.

I risultati non hanno visto l’Italia dell’acquabike brillare per medaglie, ma il pubblico ha gradito ugualmente, rammaricandosi per la sfortuna del pilota di casa Sanciu.

Nella classe regina dell’acquabike per prestigio, bravura dei piloti e potenza delle moto d’acqua, la Runabout GP1, primo posto per Yousef Al Abdulrazzaq – Qwait – con 50 punti, secondo posto per Markus Jorgensen – Danimarca – con 42 punti, terzo posto per Andrzej Wisniewski – Polonia – con 35 punti. Soltanto ventitreesimo con 3 punti l’unico pilota di acquabike di Olbia in gara, Diego Sanciu.

Categoria Ski Division GP1, primo posto per Kevin Reiterer – Danimarca – Austria, con 72 punti, secondo posto per Quintenn Bossche – Belgio – con 69 punti, terzo posto per Barnabas Szabo – Ungheria – con 54 punti. Nella categoria femminile Ski Ladies GP1, primo posto per Emma-Nellie Orthendahl – Svezia – con 75 punti, secondo posto per Estelle Poret – Francia – con 62 punti, terzo posto per Jonna Borgstrom – Svezia – con 60 punti.

Categoria Freestyle, primo posto per Rashid Al Mullah – Emirati Arabi Uniti – con 50 punti, secondo posto per l’italiano Roberto Mariani con 44 punti, terzo posto per Niels Willems – Belgio – con 38 punti.

Categoria Sky Division GP2, primo posto per Sulthan Ahlammadi – Emirati Arabi Uniti – con 67 punti, secondo posto con Abdullah Ahlammadi – Emirti Arabi Uniti – con 58 punti, terzo posto con litaliano Andrea Guidi con 56 punti.

Categoria Sky Division GP3, primo posto per Goncalo Oliveira Rodrigues – Portogallo – con 72 punti, secondo posto per Martin Sumegi – Ungheria – con 60 punti, terzo posto per Barnabas Szabo con 53 punti.

Categoria Runabout GP2, primo posto per Marcus Jorgensen – Danimarca – con 72 punti, secondo posto per Salman Al Awhadhi con 67 punti, terzo posto per Alejandro Molina Miranda con 62 punti.

Categoria Runabout GP4, primo posto per Philip Salobir – Germania – con 75 punti, secondo posto per Alejandro Artinano – Spagna – con 60 punti, terzo posto con Juan Carlos Martin Palau – Spagna con 58 punti.

