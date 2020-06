Olbia Calcio, alle 20 la partita che decide la stagione

Tra poco il ritorno contro la Giana Erminio a Gorgonzola.

Dopo aver vinto meritatamente la partita di andata dei playout contro la Giana Erminio appena due giorni fa in casa, l’Olbia stasera gioca il ritorno nella città di Gorgonzola con due risultati su tre a disposizione per poter restare in Serie C.

La Giana Erminio preannuncia battaglia, e i bianchi, quelli tonici e concentrati visti in campo al Nespoli, promettono di essere all’altezza dell’appuntamento.

Per gli ultimi 90′ della stagione il tecnico dei bianchi Oscar Brevi ha confermato l’elenco dei giocatori convocati, apportando una sola variazione rispetto alla gara di andata. Il giovane portiere Barone lascia infatti spazio a Dalla Bernardina, di rientro dopo aver scontato una giornata di squalifica.

Di seguito l’elenco completo dei 23 giocatori convocati:

PORTIERI

Simone ARESTI, Maarten VAN DER WANT

DIFENSORI

Giorgio ALTARE, Antonio CANDELA, Gabriele DALLA BERNARDINA, Simone GOZZI, Luca LA ROSA, Andrea MASTINO, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Jherson VERGARA, Davide ZUGARO

CENTROCAMPISTI

Roberto BIANCU, Manuel GIANDONATO, Nunzio LELLA, Alessio MICELI, Luca MANCA, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIA

ATTACCANTI

Andrea COCCO, Roberto OGUNSEYE, Giacomo PARIGI, Francesco VERDE 

