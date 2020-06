Olbia Calcio, Stasera al Nespoli l’andata dei playout

La gara si terrà alle 20 a porte chiuse.

L’Olbia scenderà in campo oggi alle 20 al Nespoli per sfidare la Giana Erminio. Sarà la terza volta stagionale – in campionato una vittoria per l’Olbia e un pareggio -, ma in palio non ci sono più né punti né un miglioramento della posizione in griglia. Sul piatto c’è direttamente la permanenza in Serie C. Si chiamano playout e l’Olbia è obbligata a vincere per conquistare il diritto a disputare la quinta stagione consecutiva in terza serie.

I ragazzi di mister Oscar Brevi ospiteranno i martesani di Cesare Albè nella prima delle due sfide playout. Martedì, sempre alle ore 20, si tornerà in scena al Città di Gorgonzola.

Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico bianco ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati. Con Doratiotto out per lungodegenza, l’unico indisponibile è Dalla Bernardina che sconterà un turno di squalifica.

Di seguito l’elenco completo:

PORTIERI

Simone ARESTI, Luca BARONE, Maarten VAN DER WANT

DIFENSORI

Giorgio ALTARE, Antonio CANDELA, Simone GOZZI, Luca LA ROSA, Andrea MASTINO, Francesco PISANO, Mattia PITZALIS, Jherson VERGARA, Davide ZUGARO

CENTROCAMPISTI

Roberto BIANCU, Manuel GIANDONATO, Nunzio LELLA, Alessio MICELI, Luca MANCA, Nicholas PENNINGTON, Andrea VALLOCCHIA

ATTACCANTI

Andrea COCCO, Roberto OGUNSEYE, Giacomo PARIGI, Francesco VERDE

