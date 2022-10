La Colombia vince i Mondiali di calcio a 7 a Olbia

È la Colombia ad aggiudicarsi i Mondiali di calcio a 7 per atleti con cerebrolesione al Geovilagge di Olbia. Quinta l’Italia. La Nazionale colombiana di mister Hans Duran Lopez ha battuto la Scozia, favorita, 3-2 in una partita molto combattuta dove, ad aprire le danze, ci ha pensato Chavez Duque con una doppietta (e tra i migliori marcatori del torneo). Rios Parra ha firmato il 3-0, mentre gli scozzesi hanno provato la rimonta, segnando prima con Paterson e poi con McMillan. Premiati, oltre che con la medaglia d’oro, anche due giocatori colombiani: il capitano Otero come miglior giocatore del torneo, e Vladimir Pechene come miglior portiere.

Terzo posto, invece, per il Giappone che ha sconfitto, a sorpresa, 3-0 il Cile con i gol di Ura (doppietta) e Kubo. In quinta posizione l’Italia, vittoriosa contro l’Egitto in una gara caratterizzata da tante reti. Il risultato finale, infatti, è stato 7-4: per gli azzurri Marigliano è andato a segno quattro volte, Xanina ha siglato una doppietta, e in rete è andato anche Li Vecchi. Per l’Egitto quadripletta di Mahmoud. Settimo e ottavo posto rispettivamente per Danimarca e Corea del Sud: la prima ha superato gli asiatici 10-2, nonostante un primo tempo equilibrato conclusosi 3-2. I danesi hanno poi espresso la propria superiorità fisica e tecnica, dilagando: a segno Fomsgaard (tripletta), Larsen, Christensen, Sørensen (tutti autori di una doppietta) e Hansen. Lee, Seung-Hwan ha invece segnato gli unici gol per i suoi.

Classifica finale:

1° Colombia

2° Scozia

3° Giappone

4° Cile

5° Italia

6° Egitto

7° Danimarca

8° Corea del Sud