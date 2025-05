Impresa Olbia Rugby: le Api vincono a Firenze e volano in Serie B.

Nella partita più attesa della stagione l’Olbia Rugby non ha tradito le aspettative: conquistato la promozione in Serie B con una giornata d’anticipo, battendo in trasferta il Firenze per 29 a 15 e aggiudicandosi matematicamente il primo posto nel campionato nazionale di Serie C Promozione.

La sfida, disputata sul campo del Centro Sportivo Marco Polo, vedeva contrapposte le due formazioni che hanno dominato il girone. I toscani, secondi in classifica, inseguivano a sette lunghezze di distanza e puntavano a riaprire i giochi. I sardi, forti di otto vittorie in altrettanti incontri, avevano invece la possibilità di chiudere il discorso promozione con un turno d’anticipo.

Alle 14:30 in punto il direttore di gara ha dato inizio a una gara combattuta e intensa, seguita da un pubblico numeroso e partecipe su entrambi i fronti. Dopo una fase iniziale di equilibrio, è l’Olbia a rompere gli indugi con una meta trasformata. Il Firenze reagisce subito e accorcia le distanze sfruttando una mischia nei cinque metri. Il punteggio si fissa sul 15 pari e resta bloccato per lunghi tratti, complice la solidità difensiva di entrambe le squadre e un clima di alta tensione agonistica, alimentato anche da diversi episodi sanzionati con cartellini.

Nel secondo tempo, l’Olbia opera una serie di cambi che ridanno vivacità al gioco. Le Api tornano a premere e riescono a riportarsi in vantaggio con una nuova meta. I padroni di casa tentano il tutto per tutto, ma non riescono a superare con efficacia la linea dei ventidue. Nel finale, durante un’azione offensiva del Firenze, l’Olbia piazza l’affondo decisivo: un intercetto si trasforma nella meta che chiude definitivamente l’incontro.

Sabato a Olbia grande festa per la promozione in Serie B.

Il fischio finale segna la fine della partita e l’inizio della festa. L’Olbia Rugby è promossa in Serie B e scrive una pagina importante della propria storia sportiva. Il presidente Maurizio Spano, presente a bordo campo, ha annunciato che la grande festa per la promozione si terrà sabato prossimo in occasione dell’ultima partita di campionato, che vedrà l’Olbia affrontare in casa il Gispi Prato, terza forza del torneo.

Il match è in programma sul campo di via Giuliano Lissia 15, con fischio d’inizio alle 14:30. Le Api, dopo un percorso perfetto, avranno l’occasione di celebrare la promozione davanti al proprio pubblico.

