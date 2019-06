Olbia, Bellodi e Caligara nuovamente convocati con la nazionale

Il raduno in vista degli europei di categoria.

Nuova convocazione in azzurro per due giocatori dell’Olbia. Il selezionatore federale della Nazionale Under 19 Bernardo Corradi ha inserito nella lista dei convocati per il raduno in programma a partire da martedì 4 giugno a Roma anche Gabriele Bellodi e Fabrizio Caligara.

Lo stage si concluderà la mattina di giovedì 6 giugno presso il centro sportivo di Formello con una partita di allenamento contro la Nazionale Under 21, prossima alla partecipazione al campionato Europeo di categoria.

