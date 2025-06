Olbia ospita la prima tappa del Trophy Tour della Coppa Davis

La prima tappa del Trophy Tour a Olbia.

Il Trophy Tour 2025 della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup ha iniziato da Olbia il suo tour per la Sardegna. I due trofei rimarranno esposti, per il pubblico di appassionati, nella Club House del Tc Terranova fino a giovedì 19 giugno.

Il grande evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa al Tennis Club Terranova, nel parco “Fausto Noce” di Olbia, alla presenza di Angelo Binaghi, presidente nazionale Fitp, Federazione italiana tennis e padel; Franco Bellini, presidente Fitp Sardegna; Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e Giuseppe Bianco, presidente del Tc Terranova Olbia. In platea, insieme a tutto il direttivo del Tennis Club Terranova di Olbia, anche l’assessora comunale allo Sport, Elena Casu.

A margine del grande evento dell’esposizione della Davis Cup e della Billie Jean King Cup, sono state annunciate le date dell’Olbia Challenger 2025, che avrà un’importante novità: ci sarà anche il torneo femminile, dopo la conferma per il terzo anno di quello maschile. Appuntamento con l’Olbia Challenger femminile dal 5 al 12 ottobre, cui seguirà l’atteso appuntamento con l’Olbia Challenger maschile, dal 13 al 20 ottobre. Lo ha confermato il presidente del Tc Terranova, Giuseppe Bianco, appena nominato dirigente nazionale della Federazione italiana tennis e padel, come annunciato da Binaghi durante la conferenza stampa.

“I trofei qui presenti con il Trophy Tour rappresentano un successo che viene dal basso, che arriva dallo sforzo delle nostre società sportive, tra le quali voglio mettere in evidenza il lavoro del Tennis Club Terranova che ha una grande tradizione e conta sull’appoggio delle amministrazioni locali. Queste ultime hanno un ruolo fondamentale per lo sviluppo dell’impiantistica e le sinergie che devono essere create perché il tennis, e lo sport in generale, raccolga successi e sia motore di crescita sociale – ha sottolineato il presidente Angelo Binaghi -. Il Tc Terranova merita più di altri, una realtà sportiva consolidata a livello regionale e nazionale, con una ottima scuola e struttura e un grande torneo. Sono passati 47 anni dal momento in cui abbiamo sognato di rivincere questa coppa e la Sardegna ci porta fortuna, abbiamo sempre vinto qui nell’isola. I sardi hanno dei meriti, sono stati protagonisti di questa lunga traversata che ci ha portato ad essere vincitori della Davis Cup nel 2023 e nel 2024. Quest’anno saremo padroni di casa a Bologna e dobbiamo cercare di mantenerla in Italia, compresa quella femminile che si disputerà da settembre in Cina. Dobbiamo fare salti mortali per avere più strutture, perché abbiamo preso il posto del calcio nel cuore degli italiani”.

Grande entusiasmo per il Trophy Tour a Olbia anche da parte del sindaco, Settimo Nizzi: “Per me è un onore e ringrazio il presidente Binaghi per il grande lavoro, è emozionante vedere i più importanti trofei internazionali del tennis a Olbia – ha spiegato il sindaco -. Aumenteremo il numero dei campi del Tc Terranova e ristruttureremo l’impianto e per l’Olbia Challenger di ottobre il Comune sarà partner importante, sperando di vedere prima o poi Sinner giocare qui a Olbia”.

Il Tc Terranova per l’Olbia Challenger avrà quindi un campo in più, con la trasformazione di quello esistente, attualmente in erba sintetica, che sarà convertito. La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup rimarranno nella Club House del Tc Terranova fino a giovedì 19 luglio, ma da martedì 17 luglio, dopo l’allestimento, tante persone sono accorse per vedere da vicino i trofei più importanti del tennis nazionale a squadre maschile e femminile.

La tappa di Olbia apre ufficialmente il tour nazionale e rappresenta un riconoscimento significativo per il circolo ospitante. “Essere scelti come prima tappa di questo tour è motivo di grande orgoglio di cui ringrazio la federazione, credo sia un premio per le attività che stiamo portando avanti da anni – dice il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco -. Il tennis è ormai la vera nazionale, abbiamo riconquistato la coppa Davis, per noi è un onore averla qui e anche una testimonianza della fiducia che la Federazione ripone nel nostro lavoro e nell’impegno per la promozione del tennis sul territorio”.

E la squadra di B1 del Tc Terranova sarà in campo già domenica contro il Sud Tirol per i playoff promozione. Nel caso di vittoria se la vedrà con Barletta per la promozione in serie A2.

Il Tennis Club Terranova di Olbia è stato scelto dalla federazione italiana tennis e padel, per ospitare la prima tappa del Tour Trophy, esponendo due simboli storici dello sport mondiale: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. I due prestigiosi trofei – la leggendaria “Insalatiera” della Davis e la coppa intitolata a Billie Jean King – sono a disposizione del grande pubblico gallurese nella club house del circolo, per celebrare i recenti e straordinari successi dell’Italia nelle competizioni a squadre più importanti del tennis internazionale.

La Coppa Davis è tornata in Italia per due anni consecutivi. Dopo il trionfo del 2023 contro l’Australia – il primo dopo 47 anni – la squadra azzurra guidata dal capitano Filippo Volandri si è confermata sempre a Malaga, in Spagna, anche nel 2024, superando in finale i Paesi Bassi grazie a un gruppo solido e affiatato che ha visto tra i protagonisti il numero uno al mondo, Jannik Sinner, con Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Stesso straordinario percorso per la Billie Jean King Cup, vinta dall’Italia nel 2024. Il team femminile, sotto la guida della capitana Tathiana Garbin, ha saputo imporsi a livello mondiale con giocatrici del calibro di Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan, riportando l’Italia sul tetto del mondo dopo una lunga attesa.

Il Tour Trophy rappresenta un’occasione unica per il pubblico di Olbia e di tutta la Gallura, che ha la possibilità di vedere da vicino i due trofei e confrontarsi con la storia recente del tennis italiano. Un’occasione che il Tc Terranova ha colto con entusiasmo, trasformandosi per tre giorni nella casa del tennis azzurro.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui