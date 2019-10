Ottimi risultati per il Kan Judo Olbia in Corsica al torneo di Porto Vecchio

Il team, partito con 6 atleti partecipa a 4 finali.

Il Kan Judo Olbia del maestro Angelo Calvisi ha partecipato, unica società italiana, al “Challenge de la ville de Porto Vecchio” con 6 giovani atleti che hanno raggiunto complessivamente ottimi risultati, con 4 finali disputate, 2 medaglie d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo.

Medaglia d’oro con Jacopo Merone, categoria kg 50 beanjeamin, con 5 incontri vinti per ippon, e per Amir Romdhani nella categoria kg 66 beanjeamin.

Argento per Riccardo Nurzia, categoria kg 50 minimes, con 4 incontri vinti per ippon, e anche per Anna Virdis, categoria kg 52 minimes, sfortunata in finale per via di una svista arbitrale.

Medaglia di bronzo per Diego Langiu, bravissimo nella categoria kg 38 con 6 incontri vinti per ippon su 9 disputati.

Infine, ottima prestazione per Dennis Canu nella categoria 38 kg, bloccato in semifinale dopo aver vinto 3 incontri.

(Visited 53 times, 53 visits today)