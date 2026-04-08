Kan Judo Olbia apre la stagione tra successi e grandi progetti

I progetti della Kan Judo Olbia.

La Kan Judo Olbia ha aperto la nuova stagione sportiva con rinnovato entusiasmo, dopo aver recentemente tracciato il bilancio dell’anno precedente, giudicato altamente positivo sotto tutti i punti di vista: sportivo, agonistico, dirigenziale e organizzativo. Il club, guidato dal maestro Angelo Calvisi c.n. 6° dan, affiancato dai tecnici Gavino Carta 4° dan, Mario Fusaro 2° dan e Federica Calvisi 1° dan, ha celebrato l’inizio della stagione durante la tradizionale serata dedicata alla famiglia del judo, momento conviviale che si rinnova da 41 anni nella palestra di via Perù 3, dietro lo stadio Bruno Nespoli, con la classica foto di gruppo del “Judo Team Angelo Calvisi” e tutti gli atleti impegnati nei cinque turni di lezione.

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L’atmosfera è stata di forte entusiasmo, con la squadra già protagonista in queste prime settimane dell’anno, tra partecipazioni e successi a competizioni regionali e oltre confine, in particolare in Corsica. La preparazione per le prossime sfide agonistiche è intensa: il calendario della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (Fijlkam), unico ente olimpico ufficiale, prevede infatti nel fine settimana la trasferta a Oristano per i campionati sardi assoluti e cadetti, nonché il Gran Premio Under 15 e Giovanissimi. A seguire, gli atleti più qualificati parteciperanno alla finale nazionale della Coppa Italia Junior e Senior in Lombardia, mentre a fine aprile è prevista la trasferta in Ungheria per la 31^ Budapest Cup Judo, con la partecipazione del qualificato Carlo Altana.

Il club ha anche annunciato la ripresa dello storico Trofeo Judo in Action, giunto alla 23^ edizione, fermo da circa sei anni a causa della pandemia e della ristrutturazione del Palasport Amedeo Deiana all’interno della Cittadella Sportiva. Nato nel 1997 come gara agonistica regionale, il trofeo si è evoluto fino a raggiungere una dimensione nazionale e internazionale. Sempre a dicembre è confermata la 22^ edizione del Trofeo Baby Ippon Judo – Memorial Gioele Putzu, dedicata al giovane atleta scomparso tragicamente a 10 anni, riservata agli atleti preagonisti e già applaudita lo scorso anno per la partecipazione e il coinvolgimento del pubblico.

Tutti questi eventi e impegni hanno rafforzato la motivazione della Kan Judo Olbia, che mira a crescere ulteriormente, continuare a ottenere risultati importanti e a offrire soddisfazioni sia all’ambiente del club sia alla città di Olbia, consolidando il proprio ruolo nella scena sportiva locale e nazionale.

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