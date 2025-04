Il campionato di parakarate ad Arzachena.

Arzachena si prepara ad accogliere un evento di grande rilievo per il mondo del karate sardo. Il 6 aprile 2025, la cittadina gallurese sarà teatro di una manifestazione sportiva che riunirà atleti di tutte le età e abilità, grazie all’organizzazione dell’Asd Team Karate Arzachena in collaborazione con il Comitato regionale Fijlkam Karate Sardegna.

L’iniziativa, che si svolgerà in un clima di agonismo e inclusione, segnerà una tappa storica per il karate isolano. Tra gli appuntamenti più significativi della giornata spicca il primo Campionato regionale Parakarate Fijlkam Sardegna, una competizione senza precedenti nell’isola, interamente dedicata agli atleti con disabilità fisiche e intellettive, compresi ipovedenti e non vedenti. La volontà degli organizzatori è quella di sancire ufficialmente l’inizio dell’attività agonistica riconosciuta per gli sportivi con disabilità, offrendo loro l’occasione di misurarsi in un contesto competitivo strutturato e valorizzando il talento di chi, ogni giorno, pratica con passione questa antica arte marziale.

L’evento avrà inoltre una forte risonanza internazionale, fungendo da preludio a un’altra prestigiosa manifestazione: il 1° International Parakarate Beach. Quest’ultimo appuntamento, in programma il 7 e l’8 giugno 2025 nella splendida cornice della spiaggia Riva Azzurra di Cannigione, rappresenterà una vera e propria novità assoluta nel panorama mondiale, portando per la prima volta i migliori atleti di Parakarate a confrontarsi in una competizione sulla sabbia.

Ma il karate non sarà protagonista solo sul fronte dell’inclusione. Nella stessa giornata del 6 aprile, i giovani atleti sardi avranno la possibilità di competere per un obiettivo ambizioso: ottenere il pass per le fasi finali dei Campionati Italiani Cadetti. La manifestazione ospiterà, infatti, le qualificazioni regionali che permetteranno ai migliori talenti isolani di guadagnarsi un posto nelle finali nazionali, previste dal 23 al 25 maggio presso il centro olimpico federale di Ostia Lido.

A completare il programma dell’evento, un’altra competizione dall’alto valore formativo: il 6° Trofeo Città di Arzachena. Rivolto ai giovanissimi karateka di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, il trofeo rappresenta un’importante occasione di crescita per le future promesse della disciplina. L’obiettivo non è soltanto quello di stimolare il confronto tra i piccoli atleti, ma anche di aiutarli a vivere l’agonismo con naturalezza, trasformando la gara in un momento di gioco e condivisione, in cui lo spirito sportivo e il rispetto reciproco siano protagonisti.

L’attesa per questa intensa giornata di sport è già altissima, e Arzachena si prepara ad accogliere atleti, famiglie e appassionati in una manifestazione che promette di lasciare il segno, celebrando il karate in tutte le sue forme: dall’agonismo di alto livello all’inclusione, dalla competizione giovanile alla dimensione internazionale.

