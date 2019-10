Serie C, l’Olbia Calcio pareggia al Nespoli nel turno infrasettimanale

Un gol di Doratiotto illude, l’Albinoleffe pareggia.

Nel turno infrasettimanale di Serie C il Olbia pareggia contro contro l’Albinoleffe, allontanando i malumori legati a una stagione fin qui deludente, e confermando il lento miglioramento.

Segnali positivi si erano intravisti già nell’ultima partita di campionato in cui l’Olbia nel pantano di Gozzano aveva portato a casa un solo punto.

La partita è stata sbloccata da Doratiotto al 36′ del primo tempo, con un forte diagonale al volodi sinistro. I bianchi sono rimasti in vantaggio per tutto il primo tempo e parte del secondo. L’Albinoleffe ha pareggiato con Gelli al 64′ del secondo tempo.

Per effetto del punto guadagnato nell’anticipo del turno infrasettimanale, l’Olbia aggancia momentaneamente in sedicesima posizione in classifica a 9 punti il Gozzano, che giocherà alle 18:30.

