Serie D, pareggio per l’Arzachena contro la Nocerina

Gli smeraldini raggiunti sull’1a1.

Termina in parità per 1 a 1 la sfida al “Pirina” tra Arzachena Academy e Nocerina. A capitan Bonacquisti nel primo tempo ha risposto ad inizio ripresa El Bakhtaoui per gli ospiti. Mercoledì, sempre al “Pirina”, andrà in scena il recupero contro il Latina.

“Sono soddisfatto perchè abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo, forte e con un’ottima idea di gioco – afferma Raffaele Cerbone, allenatore degli smeraldini -. Abbiamo tenuto bene il campo per tutta la gara nonostante sia la quinta partita che facciamo in quattordici giorni. C’è un po’ di rammarico perchè una volta in vantaggio speravamo di portarla a casa ma è un risultato positivo contro una grande squadra. Ai miei ragazzi devo solo fare i complimenti perchè stanno rispondendo alla grande a tutte queste gare ravvicinate. Mercoledì giochiamo contro il Latina che è un’altra squadra costruita per vincere ma non dobbiamo pensare agli altri, conosciamo le nostre potenzialità e dobbiamo cercare di fare più punti possibile“.

ARZACHENA ACADEMY 1 VS NOCERINA 1



Arzachena: 1 Ruzittu, 4 Bonacquisti, 6 Majid (18′ s.t. Bachini), 8 Olivera (38′ s.t. Pandolfi), 9 Kacorri, 13 Congiu A., 17 Rossi (15′ p.t. Defendi), 21 Manca, 23 Marinari, 27 Dore, 28 Mannoni

A disposizione: 22 Al-Tumi, 2 Pinna, 14 Fossati, 18 Kassama, 19 Bachini, 20 Bellotti, 25 Ciccarelli, 30 Pandolfi, 32 Defendi. Allenatore: Cerbone

Nocerina: 22 Castaldo, 2 Rizzo, 4 Vecchione, 5 Morero, 10 Dammacco (18′ s.t. Talamo), 14 Donida, 15 Improta, 17 Petito (18′ s.t. Fois), 27 Saporito, 30 Donnarumma, 92 El Bakhtaoui

A disposizione: 1 Volzone, 7 Talamo, 13 Sellitti, 16 Esposito, 18 Totaro, 19 Pisani, 21 Martinelli, 24 Fois. Allenatore. Cavallaro

Marcatori: 41′ p.t. Bonacquisti (A), 3′ s.t. El Bakhtaoui (N)

Ammoniti: Dammacco (N), Olivera (A), Manca (A), Donnarumma (N)

Espulsi: mister Cavallaro (N)

Recupero: 1′ p.t. – 3′ s.t.

Note: gara disputata a porte chiuse come da DPCM del 14/01/21

