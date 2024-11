Tandalò allarga gli orizzonti, alla cronoscalata il pilota lettone Sesks

Tandalò si fa internazionale: al via anche Mārtiņš Sesks

Il pilota lettone Mārtiņš Sesks è uno dei giovani talenti del momento e partecipa alla Cronoscalata di Tandalò 2024. “Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure non si fermano e annunciano la prima importante partecipazione internazionale all’8^ Cronoscalata su Terra di Tandalò in programma dal 22 al 24 novembre prossimi. Il pilota lettone Mārtiņš Sesks raggiungerà infatti la Sardegna per fare il suo esordio nella competizione, al volante di una Toyota GR Yaris Rally2”.

“Pilota di grandissimo talento, Sesks è uno dei giovani emergenti più in evidenza del rallysmo mondiale e arriva in Sardegna al termine della sua migliore stagione fino ad ora. Sesks ha infatti fatto il suo esordio nel FIA World Rally Championship con la Ford Puma Rally1 di M-Sport con la quale ha chiuso quinto l’ORLEN Rally Poland al debutto assoluto pur non disponendo dell’ibrido ed ha sfiorato il podio nella gara di casa al TET Rally Latvia”.

“La sua presenza alla Cronoscalata su Terra di Tandalò 2024 aumenta in maniera importante l’interesse internazionale per la manifestazione che già ha annunciato piloti di grande spessore come Alberto Battistolli, Umberto e Mattia Scandola e permette all’evento organizzato da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure di accrescere la sua popolarità, potenziata anche dall’essere TER Tour European Rally Promotional Event”.

Sesks: “Ci vediamo a Tandalò”

“Sono davvero felice dell’invito ricevuto da parte degli organizzatori della Cronoscalata su Terra di Tandalò – ha commentato Sesks – Ho corso in Sardegna due volte in occasione del Rally Italia Sardegna, ma non conoscevo questo evento che da molti è definito unico e spettacolare. Sarà un onore ed un piacere per me poter essere al via, darò il massimo per divertirmi e fare divertire il pubblico italiano che è sempre particolarmente caloroso. Ci vediamo a Tandalò”.

“È un privilegio per noi avere al via un pilota del calibro di Mārtiņš a questa edizione della Cronoscalata – ha commentato Gigi Satta, Presidente di Tandalò Motorsport – Abbiamo lavorato in questi mesi per poterlo avere al via ed è una grande soddisfazione contare sulla sua presenza. Indubbiamente permetterà all’evento grande spettacolarità e un’attenzione mediatica senza precedenti. Sono sicuro che regalerà spettacolo per il pubblico e darà tutto per scrivere il suo nome nell’Albo d’Oro. Benvenuto a Tandalò Mārtiņš!”.

La Cronoscalata su Terra di Tandalò inizierà il 22 novembre con le verifiche tecniche e amministrative e la cerimonia di partenza a Buddusò. Sabato i piloti prenderanno confidenza con il tracciato durante lo shakedown, a cui seguiranno le prime tre ascese cronometrate. Domenica, la competizione si concluderà con due ultime salite, culminando nel “Manscione” finale che decreterà il vincitore dell’evento e il nuovo Re di Tandalò, il titolo più ambito.

