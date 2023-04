Eternit a Marina Maria, nuovi ritrovamenti sulla spiaggia dopo le bonifiche

Ancora Eternit nella spiaggia Marina Maria

Nel 2017 la Capitaneria di Porto aveva messo sotto sequestro un tratto della spiaggia di Marina Maria perché c’erano Eternit e altri rifiuti. Ma il peggio pare che non sia ancora passato. “Evidentemente la bonifica fatta nei 2017 non è stata sufficiente. Il vento ha fatto affiorare altre lastre di cemento che sembrano in eternit”. Anche nel 2020 resti di cemento-amianto erano stati trovati su quel litorale. La prima segnalazione era arrivata a gennaio. Poi, a maggio, era emerso che i rifiuti erano ancora lì. Resti di Eternit a Marina Maria sono stati segnalati anche nelle scorse settimane. Non c’è pace per quell’angolo di paradiso.

La denuncia con foto arriva nel gruppo Facebook “Amici di Capo Ceraso, Murta (Multa) Maria e Tavolara”. A pubblicarla è l’amministratore Gianni Bestente, che poi aggiunge di aver fatto la segnalazione e dio aver ricevuto una risposta. “Mi ha chiamato or ora la Capitaneria di porto. Mi ha detto che sono andati a fare il sopralluogo ed hanno fatto rilievi fotografici – scrive -. Faranno comunicazione ufficiale al responsabile del Demanio marittimo di Olbia affinché prenda provvedimenti a riguardo”.

