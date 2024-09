A distanza di un anno esatto dalla prima edizione, torna l’Olbia Challenger: il grande tennis sbarca in Gallura. Il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events si svolgerà sui campi in greenset del Tennis Club Terranova dal 13 al 20 ottobre, con un rinnovato parco atleti pronto a regalare nuovamente spettacolo. Lo scorso anno la rassegna sarda lanciò definitivamente il finalista Flavio Cobolli nel panorama tennistico internazionale, in una settimana che vide tre italiani arrivare ai quarti di finale, con Mattia Bellucci e Francesco Forti che si aggiunsero al romano.

Nel 2024 l’entry list sarà guidata dall’attuale numero 68 ATP (ex n.23 del mondo) Dusan Lajovic, e con lui saranno presenti diversi tennisti azzurri tra cui Stefano Napolitano, Matteo Gigante e Andrea Vavassori. Il torneo, supportato per il secondo anno consecutivo dall’Health Partner Mater Olbia Hospital, è stato presentato presso la sala Artport dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda. La conferenza per presentare l’Olbia Challenger di tennis si è aperta con gli interventi video del presidente della FITP Angelo Binaghi e del capitano della Nazionale Filippo Volandri.

Il numero uno del tennis Binaghi sull’Olbia challenger

“Non esiste momento migliore di questo per organizzare un torneo di tennis professionistico – ha detto il numero uno del tennis, Angelo Binaghi -. I risultati dicono che siamo in una fase straordinaria e il nostro modello è oggetto di studio anche da parte di altre nazioni, con un focus particolare per l’organizzazione di tornei ITF e Challenger. Noi crediamo e supportiamo questo spirito di iniziativa e sappiamo quanto sia importante anche per i giocatori, tant’è vero che tutti i nostri migliori ragazzi sono passati da questi appuntamenti. Da sardo sono orgoglioso che la mia regione sia protagonista in questo processo e mi fa piacere che tutti abbiano compreso il valore dello sport e del tennis. Non ho dubbi che anche il Challenger organizzato da MEF Tennis Events e il Tennis Club Terranova sarà un successo e che ci sarà da divertirsi”.

