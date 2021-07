Per la prima volta il calcio lascia il posto al canottaggio.

La premiazione della sezione di Olbia, vincitrice del torneo

Nuova formula per il torneo Amistade, alla sua quindicesima edizione. Il tradizionale torneo estivo per arbitri di calcio di tutta la Sardegna organizzato dall’AIA di Olbia quest’anno si è svolto nella formula della gara di canottaggio presso la sede della Lega Navale Italiana di Olbia.

L’equipaggio della sezione AIA di Olbia in azione

A sfidarsi a suon di vogate su lancioni da 8,5 metri, in un percorso di 150 metri, gli equipaggi delle sezioni AIA di Cagliari, Olbia, Oristano, Alghero, Ozieri, Sassari e del Cra Sardegna. Presenti anche l’ex nostromo dell’Amerigo Vespucci Antioco Tilocca, ora nostromo della Lega Navale Italiana di Olbia e il vice presidente della Lega Navale Italiana di Olbia Pietrino Marras, il referente del Comitato Regionale della FIGC per la Gallura Gian Piero Pinna e l’arbitro della Can A – Serie A – Antonio Giua della sezione di Olbia.

Le prime 4 squadre classificate, Olbia, Cagliari, Sassari, Cagliari e Cra Sardegna, hanno disputato la finale, vinta dalla Sezione di Olbia col tempo di 1′ 34″ 56 /100. Sul podio anche Sassari e Cra Sardegna, quarta Cagliari.

L’equipaggio della sezione AIA di Cagliari

“Felice di aver ripreso con le attività associative, – afferma Serafino Ruoni, presidente della sezione AIA di Olbia -, una scommessa vinta, constatando che gli amici di tutte le altre sezioni sono rimasti contenti dell’evento, seppur anomalo per tipologia di sport, rispetto alla nostra attività. Ma un’attività che porta a fare ancor più “squadra”. Il motto “Remiamo insieme verso una ripresa” è stato il punto fermo di questa 15a edizione del trofeo Amisdade“.

Serafino Ruoni, presidente della sezione AIA di Olbia

Alla sezione di Olbia sono andati i premi, un quadro celebrativo della serata raffigurante il lancione ei remi, e la coppa Amistade, riportata a Olbia dai detentori della sezione di Oristano.

I vincitori coi premi

(Visited 78 times, 78 visits today)