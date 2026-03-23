Vela a Olbia, seconda tappa del circuito J24 Sardegna

Seconda tappa del circuito J24 Sardegna a Olbia

Successo spinto dal vento per la vela a Olbia, dove si è tenuta la seconda tappa del circuito J24 Sardegna.

“Una bellissima giornata di vela con un vento mai salito oltre i 12 knt e mantenutosi costantemente intorno ai 6 knt. Il sole ha tentato di fare capolino tra gli strati di nubi regalando comunque un clima gradevole. Prima di parlare di bordi e boline bisogna subito fare nuovamente un plauso al comitato di regata composto dalla giudice Claudia Giagheddu e il conduttore posa boe Riccardo Pirina che con un solo mezzo sono riusciti a gestire magistralmente il posizionamento del campo e delle boe cambiando posizione nelle successive due prove”.

La prima prova

“La prima prova è stata vinta da Botta Dritta Lega Navale La Maddalena (Mariolino Di Fraia, Camillo Di Fraia, Ezio Diana, Vittorio Macciocco e Andrea Tirotto) che sfruttando il lato destro del percorso è riuscita a girare prima la boa di bolina e mantenere il controllo per tutto il resto della regata. Lotta per la seconda e terza posizione tra Aria, Vigne Surrau e Sardares con Aria Lega Navale Olbia che riesce e piazzarsi seconda seguita da Sardares Club Nautico Arzachena”.

“Riposizionate le boe il comitato dava il via ad una seconda prova che continuava a premiare almeno in parte il lato destro del percorso anche grazie ad un leggero rinforzo. Prova condotta in testa fino alla fine da Vigne Surrau Club Nautico Arzachena (Aurelio Bini, Evero Nicolini, Pietro Alvisa, Danilo Deiana e Mauro Pisanu). Al secondo posto Botta Dritta riuscito a recuperare dopo una brutta partenza e terzo Aria. Nuova rotazione a destra del vento, nuovo riposizionamento del campo e via alla terza prova con Vigne prima fin dallo start e alla boa di bolina. Primato conservato per tutta la regata con Botta Dritta seconda seguita al terzo posto da Sardares”.

“Concluse le operazioni di alaggio tavolata con pasta alle cozze per tutti grazie alla formula che vede la flotta fissa ad Olbia presso la Lega Navale che sta convincendo tutti. Peccato per alcune defezioni legate ai soliti problemi di equipaggio che si spera si risolveranno nel prossimo appuntamento del 12 aprile. Gli armatori dovranno poi decidere come e quando recuperare la data del 15 marzo saltata per la pioggia. La classifica generale dopo sei prove e uno scarto vede al comando Botta Dritta con 7 punti seguito da Vigne Surrau con 11 e Sardares con 12. Seguono Aria, Molara, 12.1 e Glicerina.

Andrea Tirotto

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