“Pasquetta in Toda BelleSSa”: ad Aggius torna Pasquetta nel Borgo con il concerto di Roy Paci & Aretuska. Aggius si prepara a vivere una nuova, vibrante edizione di “Pasquetta nel Borgo”, uno degli appuntamenti primaverili più attesi nel cuore della Gallura. Per il 2026, l’evento giunge alla sua 8° edizione con un titolo che richiama in modo giocoso la celebre hit *Toda Joia Toda Beleza*, evocando fin da subito lo spirito della manifestazione: festa, condivisione e grande energia.

Per lanciare l’iniziativa, la Pro Loco di Aggius ha realizzato un video promozionale diffuso sui propri canali social, coinvolgendo attivamente il tessuto locale. Commercianti, artigiani e operatori del paese diventano protagonisti di un racconto collettivo che mette in luce l’identità autentica del borgo e l’atmosfera accogliente che ogni anno anima le sue strade durante la Pasquetta.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Aggius con il patrocinio del Comune, il sostegno della Camera di Commercio tramite il programma Salude e Trigu e il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna. Una sinergia che valorizza tradizione, natura e musica nella suggestiva cornice di uno dei borghi più affascinanti d’Italia, insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Lunedì 6 aprile il centro gallurese accoglierà residenti e visitatori con un ricco programma pensato per tutte le età. La giornata prenderà il via all’insegna della natura con il Trekking del Resegone, un’escursione panoramica tra i sentieri del territorio alla scoperta dei paesaggi granitici e della macchia mediterranea.

Ampio spazio anche alle attività per famiglie e bambini: nel Parco di Santa Degna si terrà una caccia al tesoro nel bosco dedicata all’esplorazione dell’ecosistema locale, organizzata dall’associazione Liami per avvicinare i più giovani alla biodiversità del territorio. Dalle 10.00 alle 19.00 sarà possibile partecipare alle visite guidate al Museo MEOC – Museo Etnografico Oliva Carta Cannas e al Museo del Banditismo, due luoghi simbolo che raccontano la storia, le tradizioni e l’identità di Aggius.

Il centro storico si trasformerà in un grande spazio di festa: lungo Via Roma gli artigiani esporranno le loro creazioni, mentre stand di street food e proposte enogastronomiche offriranno piatti tipici e prodotti locali. Ad animare le vie del borgo, musica e spettacoli con Li Sbandati e il gruppo folk Civitas Mariana di Luogosanto.

Gran finale nel pomeriggio con il concerto ai piedi della chiesa di Santa Vittoria, preceduto da esibizioni musicali e dj set. Protagonisti sul palco saranno Roy Paci & Aretuska, tra le band più energiche della scena italiana, capaci di fondere ska, rocksteady, soul, funk e sonorità latino-americane in uno spettacolo travolgente e coinvolgente. La festa proseguirà anche in serata con un’escursione notturna al Monte Fraili, un’esperienza suggestiva per scoprire il paesaggio gallurese sotto le stelle.

“Pasquetta nel Borgo” si conferma così un appuntamento capace di valorizzare il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio, attirando ogni anno visitatori da tutta la Sardegna e offrendo un’esperienza autentica nel segno della tradizione, della musica e della bellezza.

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