Successo a Telti per “Autunno in collina”

Si è conclusa la prima edizione di “Autunno in Collina”, la manifestazione che ha portato nel cuore di Telti sapori, profumi e tradizioni. Offrendo ai presenti molte eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio gallurese. Con il patrocinio del Comune di Telti e della Pro Loco, e con la collaborazione di Coldiretti Nord Sardegna, Campagna Amica e ONAV, la manifestazione ha accolto numerosi visitatori che si sono immersi nel fascino autunnale del borgo.

Nel centro storico di Telti, Piazza Dante ha ospitato un vivace mercatino artigianale, con artisti del legno, della ceramica e del tessuto che hanno messo in mostra tante loro belle creazioni, risultato di approfonditi studi sulle tecniche artigianali del territorio. Un’ampia varietà di prodotti locali ha offerto ai visitatori un assaggio autentico della cultura gastronomica sarda. Grazie alla collaborazione con Coldiretti Nord Sardegna, i produttori di Campagna Amica hanno offerto diverse specialità: il torrone artigianale, la porchetta gallurese e i prodotti a base di miele locale e suoi derivati.

Le tradizioni enologiche del territorio sono state celebrate con una degustazione guidata di vini locali a cura dell’ONAV, l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino. Gli esperti hanno accompagnato i presenti attraverso un percorso sensoriale tra oltre 50 etichette, celebrando la varietà e la qualità dei vini sardi. Tra le offerte culinarie spiccavano la seada con il miele e la buonissima fregola sarda, la birra agricola, i formaggi caprini freschi e il pane di Orgosolo, servito con formaggio arrosto. C’erano anche le caldarroste, il tutto per un’esperienza di gusto che ha saputo coniugare sapientemente sapori antichi e moderni.

Musica, arte e il tributo a Vittorio Inzaina

A rendere speciale l’evento è stata anche la cornice musicale, culminata nell’esibizione dei Bud Brothers, la band locale composta da Giovanni e Gian Tore Budroni, accompagnati dalla voce di Alessia Zuddas e Iside Zucconi. L’esibizione è stata un tributo a Vittorio Inzaina, celebre artista telese e vincitore del festival di Castrocaro del 1964 proprio 60 anni fa.

Matteo Sanna, narratore d’eccezione, ha guidato il pubblico in un racconto appassionante della vita e del percorso artistico di Inzaina, riportando alla memoria i momenti salienti della sua carriera e il successo che lo portò fino al Festival di Sanremo. Si sono esibiti per il piacere del pubblico anche diversi tra i partecipanti al Premio Inzaina che si era tenuto nello scorso agosto. Purtroppo la serara è stata interrotta da un acquazzone, che ha impedito l’esibizione al sax del maestro Paoluccio Masala, ospite d’onore della serata, il quale avrebbe dovuto proporre un inedito di Vittorio Inzaina.

Oltre alle esperienze gastronomiche e musicali, i visitatori hanno potuto perdersi nei vicoli del centro storico di Telti, tra antiche case in granito e atmosfere d’altri tempi, in un percorso che ha reso l’autunno un’occasione di scoperta del territorio. “Autunno in Collina” ha rappresentato non solo un momento di festa, ma anche di valorizzazione dell’identità e della cultura telese, un evento che ha saputo far incontrare la comunità con le tradizioni locali. Con un grande successo di pubblico e una partecipazione calorosa, la manifestazione si conferma una promessa per il futuro e un appuntamento da ripetere, per continuare a riscoprire le radici culturali e gastronomiche di questo affascinante angolo della Gallura.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui