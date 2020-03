L’abbraccio di tutta la comunità.

Telti da ieri è una comunità attonita che ha perduto un giovane uomo. Antonio Ruiu, 38 anni, se ne è andato dopo una breve quanto rara malattia.

E in un periodo in cui la vicinanza fisica è vietata per decreto Telti, ma non solo, fa sentire la sua solidarietà e il suo abbraccio ad Angela, la madre, ed Elisabetta, la fidanzata e ai parenti tutti tramite il web o con un fiore al balcone.

Un modo diverso, ma necessario, in questo difficile momento, di stringersi uniti nel dolore.

(Visited 6.779 times, 7.034 visits today)