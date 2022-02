Nuovi lavori per il campo da calcio di Telti.

A Telti è stata affidata la progettazione esecutiva ( compresa di direzione Lavori) inerente il rifacimento dell’intero campo da calcio di Santa Vittoria.

In pochi mesi anche Telti avrà il suo “nuovo” stadio con manto sintetico di ultima generazione. I lavori riguarderanno anche le recinzioni e le tribune ( saranno dotate di comode poltroncine). Inoltre è stata affidata anche la progettazione del nuovo campo da calcetto che verrà realizzato entro l’estate. Per quanto riguarda il nuovo campo da tennis, abbiamo già individuato le risorse in questo bilancio e dopo l’approvazione procederemo all’ affidamento della progettazione.