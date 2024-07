A Telti c’è il mercatino serale estivo: ogni sabato fino a settembre

Gli appuntamenti del mercatino estivo di Telti.

A Telti, in Gallura, da qualche anno è nato il “Mercatino Serale Estivo”. Un punto d’incontro fra chi crea e chi acquista. Artigianato sardo, arte, eccellenze alimentari si incrociano in piazza Dante e in piazza Duomo, nel cuore del borgo, ogni sabato fino al 14 settembre, dalle ore 18.

Ogni incontro è una piccola storia. Giuseppe, lavora il legno, da sempre intaglia con passione: “ Amo lavorare il legno e catturare le sue venature uniche ed eleganti !”, dice, senza distogliere lo sguardo dai suoi lavori. A pochi passi da lui è facile incontrare il sorriso di Aura, artigiana che unisce spirito innovativo e creazione: “Creo accessori in pelle ed eco pelle, ciò che mi differenzia è l’uso di tessuti sardi che lavoro al telaio “.

Le donne hanno creatività e sanno utilizzare il tempo per realizzare oggetti unici, come fa Caterina: “ L’amore per l’uncinetto è diventata passione!” dice osservando le borse e i gioielli coloratissimi che prendono forma fra le sue mani. C’è realizza vasi in ceramica con l’antico metodo colombino, come Claudia, che non disdegna neanche il vetro di Murano per realizzare oggetti unici e originali. C’è Piera con i complementi d’arredo :” Mi piace pensare a un ambiente con tanti colori ben abbinati ,garantendo sempre la qualità dei tessuti.” Dice sorridendo .

L’arte del riciclo appartiene a Gabriella, che con i suoi Amigrumi, conquista i visitatori. Sono artigiani dediti al proprio lavoro. Ognuno di loro affronta la giornata con il desiderio di condividere esperienze, idee e motivazioni con chi passa casualmente dinanzi alla propria bancarella. Elena, crea gioielli ricchi di luce, Freya conquista con le sue damine dagli occhi enormi che ispirano storie da inventare. L’arte delle piccole cose, questo è il Mercatino Estivo Serale di Telti, il luogo degli incontri, degli scambi, delle emozioni.

Per tutta l’estate sarà possibile scoprire storie e personaggi, oggetti e piccoli capolavori artigiani. La musica è parte integrante del mercatino, ogni settimana un quartetto Jazz, si alternerà con musicisti capaci di coinvolgere i presenti. Il prossimo 3 agosto, in occasione del Carnevale estivo di Telti, suonerà il trio composto da Jacopo Tore al piano , Mauro Dore al basso e Mauro Conti alla batteria. Sarà possibile seguire un’esibizione di Body Painting su due modelle. Il Mercatino serale estivo è organizzato dalla Pro Loco e dal Comune di Telti.

